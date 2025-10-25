快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聽新聞
0:00 / 0:00

校園濫訴頻傳…台中近半投訴不成立不受理 市府：校方應初步調查

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市去年家長投訴教師案件近半不受理或不成立，形同濫訴，教育局表示已函文各校，得知校園案件應初步調查，若明顯未達解聘、不續聘或停聘程度，不應受理。圖為示意圖／聯合報系資料照
台中市去年家長投訴教師案件近半不受理或不成立，形同濫訴，教育局表示已函文各校，得知校園案件應初步調查，若明顯未達解聘、不續聘或停聘程度，不應受理。圖為示意圖／聯合報系資料照

近年教師工作壓力越來越大，台中市去年家長投訴教師案件近300件，其中有將近一辦不成立或不受理，議員指出近半無效投訴形同濫訴，教師備受煎熬；中市府表示，已函文各校，明顯未達解聘、不續聘或停聘程度的投訴不應受理，市府也會精進處理機制。

台中市近3年有上百名教師離職，基層教師表示，教師薪水穩定，離職原因不外乎工作壓力過大；工作項目越來越多，不僅要教書，還得幫忙帶科展、寫小論文，下班時間都在回家長訊息，更難受的是，即使如此，家長的投訴仍如雪片般飛來。

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達等人指出，去年台中市家長對教師投訴案共271案，其中不予受理的就有54案，受理後經校事會議調查不成立的則有68案，相加122案，占全部投訴案件的45%，說明將近一半是無效投訴，也顯現出教育現場的信任崩壞。

張玉嬿表示，不斷接獲基層教師的陳情，稱部分家長會因為極度主觀或瑣碎的理由投訴，教師教得再認真、再有熱忱，只要一通投訴電話，就要面臨調查，甚至被貼上「不適任教師」的標籤；調查時間約2個月，即使最後被證實清白，也已備受煎熬，難以好好教書。

張玉嬿等人要求，教育局應該研議現行制度，提高投訴門檻避免濫訴，比如辨識不予受理的投訴類型，生活瑣事、私人習慣、評分爭議等都不該是投訴項目，並訂出明確的案件分流指導原則，讓學校可以直接簡化處理，不必進入曠日廢時的校事會議。

教育局表示，為避免教學現場濫訴狀況，已經函文告知各級學校，接獲檢舉或透過其他管道得知校園事件，應該先初步調查，若經了解該案情節明顯沒有達到教師法「予以解聘、不續聘或終局停聘」的程度，學校就不應受理，以維持校園正常運作。

教育局補充，目前教育部已經在研議修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，其中也會包含家長投訴或不適任教師處理機制等項目，教育局會持續配合中央修法，精進相關作為。

教師 教育局 台中市

延伸閱讀

豐中霸凌案處分遭調解撤銷 議員揭「不得另行處分」不在調解筆錄

高美濕地陸蟹不只路殺危機 一出保護區還被捕捉

2025台中購物節倒數4天開跑 議員批「宣傳落漆」嘸人知

不只路殺危機！高美濕地陸蟹遭移工抓來吃 議員要求禁捕捉

相關新聞

校園濫訴頻傳…台中近半投訴不成立不受理 市府：校方應初步調查

近年教師工作壓力越來越大，台中市去年家長投訴教師案件近300件，其中有將近一辦不成立或不受理，議員指出近半無效投訴形同濫...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教育部補助7團體投入原民教育活動 受惠童420人次

教育部今年度補助7個團體，推動原住民族部落服務學習、傳統樂舞、族語學習等活動。藉由引入民間力量，讓原住民族文化持續發光發...

逃離行政／基層喊行政專職化 教部推「副組長」更釀師資荒

教師荒蔓延全台，第一線教師被迫超鐘點授課，行政大逃亡戲碼持續上演，基層教師喊出「請支援行政」，教育部卻端出「行政副組長」，挨批抓錯藥方，反讓更多教師陷入行政泥淖。已有縣市讓繁雜行政業務回歸專職公務員，這是否能成為解救師資荒的關鍵？

獲逾7成同意票過關 李蔡彥成功續任政大校長

國立政治大學昨日針對校長李蔡彥續任案完成開票，李蔡彥獲得半數以上同意票支持，確定續任政大校長。政大表示，李蔡彥第一屆任期...

嘉大附小教師調查案...全教產批程序瑕疵 校方：依法辦理勿干預審查

國立嘉義大學附設實驗國民小學近日爆發特教資源班教師調查爭議，全國教育產業總工會（全教產）日前發出聲明，指校方在處理過程中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。