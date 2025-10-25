教育部補助7團體投入原民教育活動 受惠童420人次

教育部今年度補助7個團體，推動原住民族部落服務學習、傳統樂舞、族語學習等活動。藉由引入民間力量，讓原住民族文化持續發光發熱，受惠學童達420人次。

教育部今天發布新聞稿指出，民國106年起推動的「補助民間團體辦理原住民族教育活動作業要點」，持續受理民間團體申請，長期關懷在地原民文化。

花蓮縣豐濱鄉港口部落的族人們自主成立TAMORAK阿美語共學園，推廣全母語的學習環境，包含文化、歷史及藝術的田野調查等。以全阿美語實驗共學的方式舉辦各式課程，努力讓孩子從小就能熟悉這個已被聯合國列為瀕危的語言，並從中深化各種文化教育。

社團法人中華愛悅公益慈善發展協會推動「莿桐部落傳統原民音樂與文化研習班計畫」，引領學童深入認識民族音樂的歷史脈絡與文化價值。透過系統化的教學，幫助學童掌握演奏技巧，提升音樂的感知與表達能力，並激發孩子們對族群文化的認同與自豪。

教育部表示，在地耕耘的民間團體充滿創意與熱忱，是協助推動原住民族教育中重要的推動力量，不論是在偏鄉區域或是在都市區都是不可或缺的重要推手，將持續支持民間團體推動包括原住民族文化在內的教育活動，共同促進原住民文化永續傳承。

