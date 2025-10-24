公務員違法赴陸懲處 校長、主任也納入！杜聖聰：信任崩解象徵

行政院9月22日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，兼行政職的公立教師各級主管也納入，明年7月1日上路。銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，從教育現場看，是信任崩解象徵，當赴陸變成懲罰，雙方失去理解彼此能力，未來台灣會變得更安全，還是更孤單？

杜聖聰回憶，曾帶學生到大陸參訪、接待陸生來台，雙方年輕人談理想、拍影片、談未來，彼此的差異化為理解的動力。那種交流是知識的，而非政治的。但制度的收緊讓「赴陸」成為高風險決定，不僅要層層申請，返台還得通報、說明，行政負擔繁重，任何疏忽都可能留下紀錄，對多數教師而言，既然研究與教學已經壓力重重，何必再添一筆風險？最安全的選擇就是不去。

杜聖聰指出，寒蟬效應早已在學界蔓延，公立體系全面封閉，私校雖無明文限制，但也同樣緊張。即使有人願意赴陸，也擔心被誤解、被放大、被貼上標籤，這種心理負擔，比制度更可怕，讓人自我審查，讓學術交流變得像一場冒險。當大家都在「觀望」，整個兩岸學術圈就靜了下來，但靜的不是安寧，而是失語。

杜聖聰認為，台灣本是世界島，理應能與全球各地對話，如今的封鎖，使台灣跟最鄰近的知識共同體逐漸斷裂，研究中國社會學者愈來愈依賴二手資料，中國學生對台灣的理解，也停在舊印象，雙方都在失去對彼此的理解能力。

杜聖聰感慨，兩岸交流本被視為民間溫度的指標，如今卻成為政治籌碼，權力高層將往來視作測風向的工具，一旦兩岸不合，就關門、懲處、劃線，但真正願意交流的那群人，包括老師、學生、研究者，如今因為厭煩和害怕選擇沉默。

杜聖聰說，他相信學術應該是自由的、開放的，不應被恐懼與政治所綁架。當交流變成一種罪惡、赴陸變成一場懲罰，或許該問的是失去這份理解後，未來台灣會變得更安全，還是更孤單？

