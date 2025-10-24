公務員赴陸違規最重可免職 學界痛批擾民：欲以程序阻礙赴陸交流

行政院訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，擴大納入學校公務員，公立大學校長、院長至公立中小學兼行政教師等職，赴陸需許可、返台後則要詳述行程和事由，違失情節重大可記2大過免職。學界痛批，此舉簡直是擾民、處處給人「穿小鞋」，以各種程序阻礙，就是要讓人民覺得煩而打消赴陸交流的念頭。

陸委會10月初更新官網，指行政院9月22日訂定違法（規）赴陸建議懲處原則，簡任10職及警監4階為界，以下公教人員違規3次記1大過，以上人員則違規1次記2次過。違規樣態報，包括未經許可赴陸、返台後未依限填寫通報表、返台拒絕或未詳實說明赴陸事由及行程。

嘉義大學歷史系教授吳昆財指出，現在公教人員赴陸都要先申報，返台後也要再行通報，如回報有無接受招待、遭受平等對待等，現在又將規定加嚴，評估就是擾民，設立各種程序、懲處，如同處處卡脖子、給人穿小鞋，背後目的就是要讓人民覺得麻煩，乾脆取消赴陸交流的念頭。

吳昆財質疑，如同年初陸委會查公教人員是否持有中國大陸證件，「但國家有因此更安全、有抓到匪諜嗎？都沒有。」真正赴陸從事爭議活動者不會返台後自行揭露，根本是常識，因此每次緊縮規範、設限都是效益有限卻如同大砲打小鳥，用技術性干擾，目的只是想封殺對陸交流。

新北市中等教育教師職業工會理事長、新北高工教師黃耀南也談到，陸委會過去就針對過軍公教清查過是否持有中國大陸證件，若有其道理，反而應該全民都適用。若說執行公務須對國家保有忠誠，還說得過去，但連教師的私人行程等都管理，質疑為何要被特殊對待。

黃耀南說，現在即便是過境中國大陸轉機或落地不到一日，教師也要如實回報行程，「但若真的違規也不會跟你講。」政府屢拿鐵鎚打軍公教，實在沒道理。

