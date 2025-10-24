國合會華語教師暢談教學經驗 饒舌歌讓學生自唱自跳

國合會節目「Team Taiwan 闖世界」第12集今天上線，邀請國合會派駐海外的華語教師黃玉慧分享在約旦及友邦聖文森及格瑞那丁的教學經驗，她在聖文森以饒舌歌，讓學生自編自唱自跳，自然地學習平時極具挑戰的華語四聲聲調。

財團法人國際合作發展基金會發布新聞稿指出，自製節目「Team Taiwan 闖世界」第12集今天上線，黃玉慧與主持人、國合會副秘書長謝佩芬暢談她在約旦及聖文森及格瑞那丁擔任華語教師的十餘年經歷。

黃玉慧表示，因偶然間看到報紙廣告，而前往泰國北部擔任國合會華語教學志工，在當地的兩年間發現了自己的熱情所在，決定攻讀華語教學碩士，最終成為國合會派駐海外的專業華語教師。

黃玉慧的第一個任務在約旦，赴任前只學了20小時的阿拉伯文，沒想到一待就是5年，在海外教華語的挑戰之一在於學生橫跨各年齡層，而在台灣，不同年齡及專業需求的學生其實是分屬不同的華語教學次領域。

黃玉慧之後從民風保守的中東，轉派熱情奔放的加勒比海地區，她在友邦聖文森向當地國寶級作曲大師取得授權，改編當地盛行的卡利普索（Calypso）音樂及饒舌歌，讓學生自編自唱自跳，在寓教於樂間自然地學習平時極具挑戰的華語四聲聲調，也從學生最熟悉的情境中尋找教材，因地制宜，例如以穆斯林為主的約旦教到「豬」時，例句是「我不吃豬肉」，讓學生在現實中也能用上。

國合會指出，節目最動人的片段，來自黃玉慧教導一名先天失明、卻自學多國語言的10歲聖文森女孩，女孩以敏銳的聽覺學習中文、法文與西班牙文；黃玉慧說，「第一次聽到她說中文，就被她字正腔圓的發音感動」，為了幫助女孩持續學習，黃玉慧為她量身訂做中文歌教唱、用電話聊天練習會話。

訪談最後，黃玉慧鼓勵年輕人透過海外華語教學，勇於嘗試另一種國際合作的途徑，她指出專業能力可以慢慢培養，但自我驅動與堅持初心，才是走得遠的重要力量。

國合會指出，自2014年開始辦理「友邦及友好國家專業華語教師派遣案」，目前在聖文森、貝里斯、聖露西亞等12個友邦與友好國家派駐18位華語教師。凡具備教育部對外華語教學能力證書或相關系所學歷者，皆可申請。

