獲逾7成同意票過關 李蔡彥成功續任政大校長
國立政治大學昨日針對校長李蔡彥續任案完成開票，李蔡彥獲得半數以上同意票支持，確定續任政大校長。政大表示，李蔡彥第一屆任期至115年7月31日屆滿，新任期自115年8月1日起至119年7月31日止，續任結果將報請教育部核定後生效。
校長續任委員會召集人廖興中表示，本次同意權人總數為841票，投票率為83.23%，其中同意票為643票，不同意票為48票，無效票9票，未領票為141票。同意票數占同意權人總額76.46%，已達學校組織規程第15條之1規定，行使校長同意權人總額過半數同意。確定現任校長李蔡彥續任政大校長，後續將由政大報請教育部續聘。
政大表示，教育部於今年4月14日函詢校長是否參加國立大學校長續任評鑑，李蔡彥表示續任意願後，學校於5月28日將校務說明書送交教育部，並於7月28日接獲教育部函送「續任評鑑報告書」。
政大說明，為辦理續任事宜，政大依組織規程第15條之1規定，於8月29日第235次校務會議選舉產生校長續任委員會7名委員，由廖興中擔任召集人，並於9月9日公告委員名單。
政大校長續任投票作業自10月17日至10月23日辦理，採現場與網路雙軌進行，為使於投票期間因請假、出差、出國、借調或留職等情形無法在校教研人員也能行使同意權，特增設網路線上投票機制，並在電算中心協助下，堅守保密、安全、公平及公正原則辦理。
李蔡彥畢業自美國史丹佛大學機械系博士，為政大資訊科學系教授，曾任政治大學創新與創造中心主任、人文創新數位學院執行長並借調教育部擔任資科司司長，專長為人工智慧、機器人、電腦動畫。
