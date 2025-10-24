嘉大附小教師調查案...全教產批程序瑕疵 校方：依法辦理勿干預審查

國立嘉義大學附設實驗國民小學近日爆發特教資源班教師調查爭議，全國教育產業總工會（全教產）日前發出聲明，指校方在處理過程中涉及誘導證詞、違反行政程序法及個資法等問題，程序公正性與中立性嚴重受質疑，呼籲教育部及嘉義大學主管機關應立即介入調查，確保教師權益與程序正義。校方反駁表示，依法辦理勿干預審查。

全教產指出，學校行政團隊在調查過程中多有違法疑慮，包括學務主任涉嫌於程序截止後仍持續蒐證、私下聯繫家長提供不利教師的證詞，甚至動用特教生個資名單聯絡，違反目的特定原則。此外，事件尚未立案前即有調查內容外洩，調查結論更提前曝光至媒體，顯示行政保密失當。

工會認為，校方調查中權力集中、角色重疊，導致中立性受損。部分家長反映暑假期間遭不當探問孩子健康與家庭狀況，疑對學童造成心理壓力。全教產強調，主管機關應請政風單位介入，釐清洩密與誘導偽證等疑點，並審查校事會議是否合法，公開所有調查紀錄與錄音，保障教師名譽與教學尊嚴。

對此，嘉大附小今天發布聲明反駁，強調全教產新聞稿內容「嚴重悖離事實，影響校譽甚鉅」。校方表示，所有校園事件均依規定組成調查小組，訪談當事人與證人後再交由校事會議審議，並非外界所稱程序瑕疵。

嘉大附小指出，如當事人認為校事會議決定有瑕疵，應循法定救濟管道尋求審查，不應透過輿論干預。校方批評該工會以未查證資訊公開指摘，甚至具名攻訐承辦教師，有失教育團體應有的專業與尊重。校方最後呼籲外界尊重法定救濟機制，給予權責機關純淨的審查空間，避免事件被政治化或輿論化，以維護所有當事人的權益。

