幫老師減壓 中市研議「離線權」

經營親師關係的家長群組，在老師下班後「叮叮咚咚」響起，讓許多老師下班後，還要回答學生、家長甚至上司訊息，無法真正下班，壓力日增。台中市近三年有上百名教師離職，中市議員呼籲，應正視教師過勞與心理健康問題，保障下班後能真正休息。中市府回應，正研議建立教師「離線權」減壓。

中市議員林昊佑說，近年教師離職率日增，全國三千多所學校有近一千五百個缺額，台中市近三年有上百名教師離職，其中公費教師離職率約百分之十五。據調查，國中小教師平均每天工作時數十小時，遠超法定工時，其中二點五小時是下班後持續工作，如放學處理公文、回覆家長與學校群組訊息，形同無薪加班。

林昊佑呼籲，市府應正視教師過勞問題，保障教師的「離線權」，讓老師下班後可以真正休息；「離線權」只是第一步，應強化心理健康支持與制度性保障。

另外中市教育局統計，教師與教保人員心理諮商服務使用頻繁，去年達一八七三人次，今年至九月已逾一千三百人次，教育現場對支持心理健康的需求急遽攀升。議員黃佳恬指出，教師與教保人員諮商服務使用人次屢創新高，市府務必詳實編列預算，給予教師心理支持。

中市教育局長蔣偉民說，現已在研議教師離線權相關指引，明定教師在非上班上課時段，不必即時回覆訊息；另研議簡化行政程序和公文作業，減輕教師負擔，且將原本諮商次數由每年三次增至六次，如有必要可增至十次。

台北市教育局表示，各校指派業務時應評估輕重緩急，教職員工於休假或非上班時間，有權斷開與工作相關的聯繫。新北教育局表示，若非緊急事項須避免課後過度干擾教師休息時間，教師若經核實於法定辦公時數外被指派執行職務，可依規申請加班並於二年內補休。

台中市教育局研擬全國首份「教師離線權指引」，試圖讓教師「下班就真的下班」。台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，「下班就真的下班」是奢望，教育部實施「教師身心調適假」，但有教師反映假期申請屢遭刁難；對離線權「樂觀其成」，但若無合理薪資與職涯保障，制度終將淪為口號。

「乾脆每個老師發公務機，下班就關機，這樣最省事。」李姓教師認為，教育局是否建立離線權規則非重點，現在也有勞基法規定工時，但實務上有用嗎？且若規定「不必即時回覆」，存在模糊空間，如何定義即時？幾分鐘內回覆才算？

台中市議員林昊佑（右）、黃佳恬（左）表示，台中近3年已有上百名教師離職，應正視教師過勞與心理健康問題。圖／林昊佑辦公室提供

商品推薦