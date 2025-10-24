台北藝博會 首設客家、兒童專區
受到數位藝術崛起、經濟蕭條的影響，藝博會面臨買氣不再的危機，台北當代藝博會甚至宣布下屆暫停舉辦，不過今天登場的台北國際藝術博覽會（台北藝博會）則是選擇與台北藝術周連動，規畫「藝術巴士」、策畫公共藝術線上走讀活動、開放藝術家工作室開放等，鼓勵一般民眾參與藝博會，以更多元的方式參與藝術。
主辦單位中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，希望藉由藝博會和台北藝術周的串聯，讓藝術走進生活，期許觀眾逛完藝博會後，持續走訪全城畫廊與美術館。
為期四天的台北藝博會，今天在台北世貿一館登場，本屆年度主題為「Intersect:Diversity Equals Togetherness（交會：多元等於團結）」，共有六國、一二○間畫廊參展，其中五十二間為海外畫廊，並與台北藝術周連動，串聯超過一百間的畫廊、美術館、藝術機構與藝術家工作室。
本屆藝博會規畫六大特展，其中「話客．畫客──客家文學美術的當代湊陣」，是首次以客家文化為主軸，女性藝術特展「世紀小甜心」則由台灣女性藝術協會策畫，由藝術家吳瑪悧展現從生態、歷史到公共參與的女性觀點。本屆藝博會還首度打造 「Pixsee 兒童藝術專區」，以藝術結合教育，開展沉浸式親子互動體驗。
