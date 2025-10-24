聽新聞
兼代課教師拿最低工資 全教產促調鐘點費 為代師加薪

聯合報／ 記者李芯／台北報導
全教產表示，兼代課教師的工作不只是課堂上課，在負擔完整教學責任的情況下，以時薪計，月薪僅約2萬9568元，幾乎等同最低工資。示意圖／AI生成
台灣基本工資明年起調升為每月二九五○○元，全教產表示，兼代課教師的工作不只是課堂上課，在負擔完整教學責任的情況下，以時薪計，月薪僅約二九五六八元，幾乎等同最低工資，這不只是對教育工作者的不公，更是對教育專業的侮辱。全國代理暨代課教師產業工會也說，應提升教師鐘點費，實質提高薪水。

全教產舉例，國小兼代課教師，每節課鐘點費三三六元，若以每周廿二節、每月四周計，月薪僅二九五六八元，乍看似乎略高於基本工資，但教師不只是上課，舉凡備課、批改作業、行政交辦事項，都是實際工作內容。

全教產說，教育並非「按時數出貨」的產業，每一節課的背後都是課程設計、學生差異觀察、班級經營與親師溝通等繁複而深層的工作。將教師專業拆解為「單節工時」，實際上是將教育視為可替換、可量化的勞務，削弱了整體教育體系的穩定性。

全教產表示，若政府真心重視教育，不能讓兼代課教師在「基本工資」邊緣掙扎。呼籲政府建立「教學專業保障薪資」制度，兼代課教師若負擔達一定節數，應自動轉為具「專任保障薪資」身分，不再以單節計酬。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也認為，教師實際的勞務並非只在課堂上，還包含備課、改作業，換算下來時薪可說低於基本工資。

