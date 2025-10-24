聽新聞
家長雙語焦慮 造就安全破口

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

「地下幼兒園」現象反映了社會的「雙語焦慮」，許多家長希望孩子提早接觸英語、提早學習，結果反而把孩子送進補習班立案的「幼兒學校」。新北市幼兒教育學會輔導理事長陳敏惠指出，「市場對外師、全美語的需求比想像更強。」政府不能只用禁止的態度因應，而要正面回應家長需求。

陳敏惠指出，現行規範允許「融入式」教學，只是不得變成分科英語課或由外師主導，若社會對雙語教育有高度期待，主管機關就該拿出兼顧發展適切性與品質把關的調整方案。建議明確界定「融合式英語課程」的可行範圍，讓合法幼兒園能在安全前提下提供家長想要的外語環境，避免需求外溢到監管鬆散的補習班。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之表示，補習班「偽裝」成幼兒園，無疑是為了規避幼兒園高成本和嚴格規範。因為，現行法規上對幼兒園的基本要求，不論活動空間、消防公安、設施設備等標準都高於補習班，這種「掛羊頭賣狗肉」的行為，看似教育升級，其實是安全降級，不但是公共安全的漏洞，更是家長信任的破口。

王醒之說，從教育目的來看，幼兒園屬於學前教育體系，核心是「全人發展」；補習班則屬非正規教育，強調「專長訓練」或補充教育，一個在照顧生命，一個在訓練技能。但家長滿滿的期待與焦慮常會忽略了這件事情，當教育被焦慮綁架，造就了一個隱形的市場需求，並成為違法業者的灰色空間。

王醒之呼籲，除了強化家長端對兒童發展的認識外，地方政府應建立合法園所的品質標章與公開平台，跨局處定期聯合稽查機制，同時共享資訊，才能讓「地下幼兒園」無所遁形。

