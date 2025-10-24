聽新聞
補習班收托幼兒 地下幼兒園爭議多

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

新北林口一間高價美語補習班日前爆出疑似虐童，由於該補習班是以雙語幼兒學校名義收托幼兒，也讓「地下幼兒園」爭議浮出檯面。幼教團體表示，這些機構多以「短期補習班」立案，主打雙語教學，卻實際提供全日托育與課程，名為補習，實為幼托，光是安全性就讓人質疑，呼籲中央應建立跨局處聯合稽查制度。

近年來，實際為補習班的「地下幼兒園」業者愈來愈多，大多主打雙語、全美語、外師教學等，收費從每月兩萬多到五萬多都有。還有連鎖機構，光是一間就收了上百名幼兒，規模很大。

由於幼兒園入園率本應該是持續成長，但教團發現，根據教育部數據，幼兒園幼生及入園率中的五歲幼兒入園率，近五年來卻下滑，一○八年至一一一年都有九成七的入園率，但一一二、一一三年卻直接掉了百分之二到百分之五左右，質疑入園率會減低，會不會是到補習班，也就是地下幼兒園就讀？

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，幼兒園空間、設備與師資比率都比補習班嚴格非常多，一位老師只能帶十五至十二位學生、也要有足夠的戶外空間和活動時間，反觀補習班每班不超過六十個學生，且大多無規畫戶外場地，不適合長時間照顧幼兒。

「全美語、雙語、多元探索課程，成為最有吸引力的招牌。」中華國際幼兒文教聯合總會長黃祈榮說，補習班善於以「幼兒學校」或「美語才藝中心」等名義包裝課程，營造出「高端、國際化」的印象。部分家長甚至誤以為補習班既然有教育局立案，就具備合法教保性質，卻不知道根本無法提供符合幼兒照顧需求的安全與教保環境。

中華國際幼兒文教聯合總會前總會長李坤北也說，補習班立案程序簡單，師資無需具備教保員或幼教師資格，也不需符合幼兒園設施設備標準，卻能以「才藝課」、「語文教學」名義吸引三到六歲幼童入班。更嚴重的是，有些業者同址不同樓層掛上不同招牌，或在遭查緝後改名重開，繼續營運。

黃祈榮表示，目前查緝困難有三大原因，包括資訊不透明，補習班招生簡章往往不明確標示年齡，外觀又與合法幼兒園相似。此外，多數案件是靠家長檢舉或媒體揭露，地方政府稽查人力不足，難以主動巡查。罰則也不足，現行罰鍰最高僅卅萬元，違規者可藉改名或更換法人重新登記，幾乎無嚇阻力。

李坤北建議，中央應建立跨局處聯合稽查制度，整合教育局、社會局、消防局與建管單位，共同檢查「疑似收托三到六歲幼兒」的補習班，並修法明定招生年齡下限、提高罰鍰上限，設立即時通報與黑名單制度。

教育部表示，學前教育非義務教育，原則尊重家長的選擇權。至於教團建議提高罰鍰上限等，將納入後續「補習及進修教育法」修法研議討論。

補習 幼兒園

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

校園會客室／台東體中林宇涵 摔出柔道之光

總統教育獎日前公布得獎名單，國立台東大學附屬體育高級中學柔道隊學生林宇涵，雖曾於二○一九年國小階段獲獎，仍憑藉其持續不斷...

台北藝博會 首設客家、兒童專區

受到數位藝術崛起、經濟蕭條的影響，藝博會面臨買氣不再的危機，台北當代藝博會甚至宣布下屆暫停舉辦，不過今天登場的台北國際藝...

家長雙語焦慮 造就安全破口

「地下幼兒園」現象反映了社會的「雙語焦慮」，許多家長希望孩子提早接觸英語、提早學習，結果反而把孩子送進補習班立案的「幼兒...

幫老師減壓 中市研議「離線權」

經營親師關係的家長群組，在老師下班後「叮叮咚咚」響起，讓許多老師下班後，還要回答學生、家長甚至上司訊息，無法真正下班，壓...

