補習班收托幼兒 地下幼兒園爭議多

新北林口一間高價美語補習班日前爆出疑似虐童，由於該補習班是以雙語幼兒學校名義收托幼兒，也讓「地下幼兒園」爭議浮出檯面。幼教團體表示，這些機構多以「短期補習班」立案，主打雙語教學，卻實際提供全日托育與課程，名為補習，實為幼托，光是安全性就讓人質疑，呼籲中央應建立跨局處聯合稽查制度。

近年來，實際為補習班的「地下幼兒園」業者愈來愈多，大多主打雙語、全美語、外師教學等，收費從每月兩萬多到五萬多都有。還有連鎖機構，光是一間就收了上百名幼兒，規模很大。

由於幼兒園入園率本應該是持續成長，但教團發現，根據教育部數據，幼兒園幼生及入園率中的五歲幼兒入園率，近五年來卻下滑，一○八年至一一一年都有九成七的入園率，但一一二、一一三年卻直接掉了百分之二到百分之五左右，質疑入園率會減低，會不會是到補習班，也就是地下幼兒園就讀？

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，幼兒園空間、設備與師資比率都比補習班嚴格非常多，一位老師只能帶十五至十二位學生、也要有足夠的戶外空間和活動時間，反觀補習班每班不超過六十個學生，且大多無規畫戶外場地，不適合長時間照顧幼兒。

「全美語、雙語、多元探索課程，成為最有吸引力的招牌。」中華國際幼兒文教聯合總會長黃祈榮說，補習班善於以「幼兒學校」或「美語才藝中心」等名義包裝課程，營造出「高端、國際化」的印象。部分家長甚至誤以為補習班既然有教育局立案，就具備合法教保性質，卻不知道根本無法提供符合幼兒照顧需求的安全與教保環境。

中華國際幼兒文教聯合總會前總會長李坤北也說，補習班立案程序簡單，師資無需具備教保員或幼教師資格，也不需符合幼兒園設施設備標準，卻能以「才藝課」、「語文教學」名義吸引三到六歲幼童入班。更嚴重的是，有些業者同址不同樓層掛上不同招牌，或在遭查緝後改名重開，繼續營運。

黃祈榮表示，目前查緝困難有三大原因，包括資訊不透明，補習班招生簡章往往不明確標示年齡，外觀又與合法幼兒園相似。此外，多數案件是靠家長檢舉或媒體揭露，地方政府稽查人力不足，難以主動巡查。罰則也不足，現行罰鍰最高僅卅萬元，違規者可藉改名或更換法人重新登記，幾乎無嚇阻力。

李坤北建議，中央應建立跨局處聯合稽查制度，整合教育局、社會局、消防局與建管單位，共同檢查「疑似收托三到六歲幼兒」的補習班，並修法明定招生年齡下限、提高罰鍰上限，設立即時通報與黑名單制度。

教育部表示，學前教育非義務教育，原則尊重家長的選擇權。至於教團建議提高罰鍰上限等，將納入後續「補習及進修教育法」修法研議討論。

