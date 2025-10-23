快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

低薪結構讓教育現場陷惡性循環 工會籲正視「代理教師荒」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲，應實施教育行政專職化，減少教師行政負擔，回歸教學本質。本報資料照片
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲，應實施教育行政專職化，減少教師行政負擔，回歸教學本質。本報資料照片

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙今日於立法院司法及法制委員會「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」公聽會指出，台灣當前所面臨的並非「教師荒」，而是「代理教師荒」。教育現場長期存在低薪、過勞與缺乏保障的結構性問題，使年輕教師無法長期留任，教育人力逐年流失。

黃湘仙指出，113年台北市教甄招考400名，共3467人到考，到考率高達96%；今年南投縣僅開出141個名額，報考人數亦達729人，「不是沒人想當老師，而是沒人願意當代理教師」。而工會調查顯示，超過九成教師認為現行待遇不符合責任與期待，八成以上教師認為提升現職待遇才是留任的關鍵。

黃湘仙批評，目前代理教師制度採一年一聘、無長期保障，「國家成為不負責任的雇主」。「政府用一年一聘的方式，讓20到30歲的年輕教師在職涯黃金期奉獻教育，卻不為退休與生活保障負責，這樣怎麼會有人願意留下？」

她指出，無證代理教師月薪僅約3萬8000元，工時長、待遇低，造成教育現場競爭力不足、人才流失。教育人力結構失衡，將直接影響學生受教品質。

對此，黃湘仙呼籲應實施教育行政專職化，減少教師行政負擔，回歸教學本質。同時，提高鐘點費與導師加給，讓薪資能反映實際勞務付出。並要建立替代薪資補償制度，針對定期聘用人員，提供高於正式聘僱的薪資補償，以平衡缺乏長期保障的職業風險。

黃湘仙也感謝教育部、立法院及憲法法庭近年在代理教師年資提敘與薪資修法上的努力，但強調教育部應化被動為主動，真正解決過勞與低薪問題，否則惡性循環只會持續。

代理教師 薪資

延伸閱讀

北榮工會抗議「請病假被扣獎金」惹議 院方4點回應重申無差別待遇

長榮翻版？北榮病假被當缺勤 台大癌醫請喪假被問：有好好折蓮花？

1杯咖啡比牛丼貴…星巴克營收衰退關店裁員 3因素陷認同危機

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊！工會警告1漏洞沒人理

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

低薪結構讓教育現場陷惡性循環 工會籲正視「代理教師荒」

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙今日於立法院司法及法制委員會「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」公聽...

日本山口縣教育長訪台 交流AI教育與跨領域學習

日本山口縣教育委員會教育長繁吉健志近日率團訪台，參訪高雄、台南、台北、基隆等縣市學校，交流AI教育、探究式學習、跨領域教...

大陸學歷甄試收費法制化 學士收費2千、碩博6千元

教育部預告「大陸地區大學學歷甄試收費標準」草案，民國99年以前，依法曾於中國大陸取得當地大專校院學位者，須經過教育部委託...

「林老師」冒名招生幼童地下室上課 補習班自清反遭中市府停招

台中市嘉群美語補習班陳姓負責人3月發現，一名「林老師」假冒補習班名義對外招生，並在地下室等不符規定樓層收費上課。陳姓負責...

台語認證考試 即起至11月14日開放報名

台灣台語認證考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止，報名身分不限國籍和年齡，只要對台語有興趣者，皆可上網報名參加。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。