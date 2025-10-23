日本山口縣教育長訪台 交流AI教育與跨領域學習
日本山口縣教育委員會教育長繁吉健志近日率團訪台，參訪高雄、台南、台北、基隆等縣市學校，交流AI教育、探究式學習、跨領域教育等，促進台日雙方學校合作。
教育部發布新聞稿指出，繁吉健志一行人於10月19日到23日訪台。山口縣重視探究學習與教育數位化發展，積極推動智慧學校及跨學科學習，與台灣近年推動的AI教育應用、創新教學方向相互呼應。
山口縣是日本重要的港灣都市，因此訪團特別造訪了高雄、基隆等地理與產業結構類似的城市。例如基隆市長期推動戶外與海洋教育，將環境保育與永續理念融入課程，培養學生尊重自然與海洋的態度。
除了教育參訪行程外，教育部也安排訪團參訪國立海洋科技博物館、國立台灣博物館，了解台灣推動海洋教育與文化傳承的多元成果。
繁吉健志透過教育部表示，山口縣與台灣在歷史記憶與文化傳承上具有深厚共鳴，讓他深刻感受到教育與文化連結的重要價值。
日本是台灣境外生的第4大來源國，雙邊學生交流頻繁，尤其是日本近10年來中小學生來台教育旅行累計超過37萬人次，台灣學生赴日也超過10萬人次。
