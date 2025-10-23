快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

日本山口縣教育長訪台 交流AI教育與跨領域學習

中央社／ 台北23日電

日本山口縣教育委員會教育長繁吉健志近日率團訪台，參訪高雄、台南、台北、基隆等縣市學校，交流AI教育、探究式學習、跨領域教育等，促進台日雙方學校合作。

教育部發布新聞稿指出，繁吉健志一行人於10月19日到23日訪台。山口縣重視探究學習與教育數位化發展，積極推動智慧學校及跨學科學習，與台灣近年推動的AI教育應用、創新教學方向相互呼應。

山口縣是日本重要的港灣都市，因此訪團特別造訪了高雄、基隆等地理與產業結構類似的城市。例如基隆市長期推動戶外與海洋教育，將環境保育與永續理念融入課程，培養學生尊重自然與海洋的態度。

除了教育參訪行程外，教育部也安排訪團參訪國立海洋科技博物館、國立台灣博物館，了解台灣推動海洋教育與文化傳承的多元成果。

繁吉健志透過教育部表示，山口縣與台灣在歷史記憶與文化傳承上具有深厚共鳴，讓他深刻感受到教育與文化連結的重要價值。

日本是台灣境外生的第4大來源國，雙邊學生交流頻繁，尤其是日本近10年來中小學生來台教育旅行累計超過37萬人次，台灣學生赴日也超過10萬人次。

日本 教育部 小學生

延伸閱讀

日本巫女親臨「豐榮舞」台灣看得到！蘋安祈福祭25日開跑　有吃有玩還能抽雙人來回機票

日本高市政府發言人木原稔提及台灣 盼深化合作

日本敲定副大臣與政務官人事　7人涉及小金庫事件

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

大陸學歷甄試收費法制化 學士收費2千、碩博6千元

教育部預告「大陸地區大學學歷甄試收費標準」草案，民國99年以前，依法曾於中國大陸取得當地大專校院學位者，須經過教育部委託...

「林老師」冒名招生幼童地下室上課 補習班自清反遭中市府停招

台中市嘉群美語補習班陳姓負責人3月發現，一名「林老師」假冒補習班名義對外招生，並在地下室等不符規定樓層收費上課。陳姓負責...

台語認證考試 即起至11月14日開放報名

台灣台語認證考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止，報名身分不限國籍和年齡，只要對台語有興趣者，皆可上網報名參加。...

蔡璧名生前延後邀約「見到我就知」 陳文茜留憾：我沒等到她

國立台灣大學中文系教授、知名作家蔡璧名於21日逝世，享壽60歲。消息傳出後，資深媒體人陳文茜發文哀悼，透露兩人長年的深厚交情，並揭露在蔡璧名生前曾邀約見面，最後一次婉拒時留下意味深長的話：「等一等，你見到我就知道為什麼。」讓陳文茜悲慟表示：「我沒有等到她，卻等到了她忽然過世的惡耗。」

下班回訊息壓力大…台中近3年教師離職率15% 市府研議「離線權」

一線教師工作壓力日增，不少人下班後還要回學生、家長甚至上司的訊息，台中市近3年就有上百名教師離職，公費教師離職率約15%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。