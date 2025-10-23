大陸學歷甄試收費法制化 學士收費2千、碩博6千元
教育部預告「大陸地區大學學歷甄試收費標準」草案，民國99年以前，依法曾於中國大陸取得當地大專校院學位者，須經過教育部委託的大專校院辦理學歷甄試。教育部欲將收費標準法制化，學士學歷甄試收費2000元，碩士或博士學歷甄試則需6000元。
教育部於民國100年前後公告「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」，首波包括38所985工程學校以及3所體育、藝術、音樂學校，共41所大陸大學，並於近年來陸續增補學校名單。
教育部近日則預告「大陸地區大學學歷甄試收費標準」草案，針對名冊公布前、民國81年9月18日至99年9月3日期間，在中國大陸取得大學學歷者，若返台後若欲使用該學歷，如求職、考公職，或持續在台灣升讀學位，則須通過學歷甄試，通過者才由教育部核發相當學歷證明。
對此，教育部表示，自民國100年起就定期辦理大陸地區大學學歷甄試，並依照試務作業成本收取費用，學士學歷甄試新台幣2000元，碩士或博士學歷甄試則為新台幣6000元，預告草案是配合規費法辦理，依然採用現行收費標準只是將其法制化，並未調整原有金額。
教育部也說，學士學歷甄試以筆試為原則，依照當事人修讀學門選考專業科目2至3科；碩士及博士學歷甄試，以學位論文審查及口試方式為原則。
教育部也說，依規費法第7條規定，政府機關為特定對象辦理考試、甄試等事項，應徵收行政規費；同法第10條規定，業務主管機關應訂定或調整收費基準，是依據上述法源，訂定「大陸地區大學學歷甄試收費標準」草案。
對於公告內容有任何意見或修正建議者，可於本公告刊登公報隔日起60日內陳述意見。
