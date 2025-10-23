「林老師」冒名招生幼童地下室上課 補習班自清反遭中市府停招

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立委林月琴舉行「合法補習班自清卻受罰！教育局荒謬懲處、兒少安全何在？」記者會。記者季相儒／攝影
立委林月琴舉行「合法補習班自清卻受罰！教育局荒謬懲處、兒少安全何在？」記者會。記者季相儒／攝影

台中市嘉群美語補習班陳姓負責人3月發現，一名「林老師」假冒補習班名義對外招生，並在地下室等不符規定樓層收費上課。陳姓負責人緊急通知停課並退費，並向台中市府教育局申請暫停營業未果，反遭市府預告處停招6個月處分。綠委林月琴譴責三大漏洞，教育部官員允諾會與台中市府查處，一個月內給報告。

林月琴今與靖娟兒童安全文教基金會、人本教育基金會開記者會，譴責教育局失職與行政怠惰。業者代表黃姓女子表示，自去年起接獲多位家長持網路社群上，非嘉群美語張貼的網路貼文截圖詢問課程，發現同棟住戶自稱為嘉群美語的「林老師」，違法冒用嘉群美語名義對外招收幼兒園到國中生，並將未成年幼童帶至嘉群美語同棟樓，為依法核准的地下室違法授課。陳姓負責人今年3月17日緊急暫停授課、全額退費。

黃女說，因擔憂兒少人身安全，主動向教育局詢問相關法規、尋求幫助，並檢具相關資料向教育局詢問「林老師」違法冒名與違法招生等事，但教育局均稱只能對嘉群美語開罰，無法對違法的「林老師」開罰，過程中還向教育局申請暫停營業，卻被承辦人員拒收，要求直接將嘉群美語註銷。

黃女稱，後續教育局三次稽查程序不公，不僅在非補習班上課時間稽查，承辦人員還現場「有桌子，但沒有椅子」，所以無法授課，再判定現場未有營業事實等，即便補習班多次檢舉，並檢送「林老師」每周固定違法授課時間、在門口收受學費畫面，仍遭承辦員婉拒前往稽查，教育局根本是縱容包庇違法者。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，補習班安全問題常集中在三大面向，首先是環境安全，不得設於地下室或四樓以上，場所應具備滅火器、警報器與明確的逃生動線；其次師資合法，教學人員應提供學經歷與無刑案紀錄證明；第三，立案與契約保障，家長應上政府網站查詢補習班是否立案，繳費時應簽訂書面契約並索取正式收據。

林月琴提出四項訴求，包括立即受理停業申請，保障合法業者；嚴懲冒名招生，杜絕不法行為；確保學生安全，檢視學習環境；檢討失職人員，落實行政責任。

教育部終身教育司科長吳佳芬表示，對於未立案補習班的稽查，一直都是教育部對各地方政府非常強力要求要落實的部分，若地方政府遇到民眾陳情，就會去做現場稽查，一但發現有未立案的業者，在執行補習班業務時，就可以依相關「補習及進修教育法」第24條等開罰，針對記者會相關訴求，回去會跟台中市府積極查處，一個月後會給相關報告。

