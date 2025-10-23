聽新聞
台語認證考試 即起至11月14日開放報名
台灣台語認證考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止，報名身分不限國籍和年齡，只要對台語有興趣者，皆可上網報名參加。報名費新台幣250元，19歲以下免費，考試當天完成所有測驗項目，就能獲得獎勵品1份。
教育部表示，特別提醒考生，自115年起，A、B、C三卷考試均採「電腦化測驗」，若學齡前（6歲以下）或高齡者（65歲以上），評估於測驗期間全程操作電腦有困難，可申請特殊需求服務。為能讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部也在考試官網「自學資源」專區建置「電腦化測驗線上模擬平臺」，考生可多加練習、熟悉。
115年3月考試包含A、B、C三卷，採分卷、分天辦理，A卷訂於115年3月7日（星期六）舉行；B、C卷於3月8日（星期日）施測。至於7月考試仍維持只辦理A、B兩卷。
除考試方式採電腦測驗，教育部表示，考生成績若達各級通過標準，115年起將改發電子證書，可省去紙本印刷及郵寄時間，考生再也不必擔心證書遺失或損壞，並減少收納麻煩，後續亦可透過「教育部電子證書驗證系統」，供各界驗證證書真偽。
