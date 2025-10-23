快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

台語認證考試 即起至11月14日開放報名

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣台語認證考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止。本報資料照片
台灣台語認證考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止。本報資料照片

台灣台語認證考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止，報名身分不限國籍和年齡，只要對台語有興趣者，皆可上網報名參加。報名費新台幣250元，19歲以下免費，考試當天完成所有測驗項目，就能獲得獎勵品1份。

教育部表示，特別提醒考生，自115年起，A、B、C三卷考試均採「電腦化測驗」，若學齡前（6歲以下）或高齡者（65歲以上），評估於測驗期間全程操作電腦有困難，可申請特殊需求服務。為能讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部也在考試官網「自學資源」專區建置「電腦化測驗線上模擬平臺」，考生可多加練習、熟悉。

115年3月考試包含A、B、C三卷，採分卷、分天辦理，A卷訂於115年3月7日（星期六）舉行；B、C卷於3月8日（星期日）施測。至於7月考試仍維持只辦理A、B兩卷。

除考試方式採電腦測驗，教育部表示，考生成績若達各級通過標準，115年起將改發電子證書，可省去紙本印刷及郵寄時間，考生再也不必擔心證書遺失或損壞，並減少收納麻煩，後續亦可透過「教育部電子證書驗證系統」，供各界驗證證書真偽。

教育部 台灣台語 收納

延伸閱讀

80多歲「麥當勞奶奶」成亮點 苗栗首辦中高齡暨高齡者友善企業認證

成大、正修科大、雲科大支援雲嘉南災後重建 獲教育部表揚

疑非洲豬瘟侵台 教育部：營養午餐穩定供應、廚餘妥善處理

國家講座主持人10人摘殊榮 台大包4席、元智成10年唯一入選私校

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

蔡璧名生前延後邀約「見到我就知」 陳文茜留憾：我沒等到她

國立台灣大學中文系教授、知名作家蔡璧名於21日逝世，享壽60歲。消息傳出後，資深媒體人陳文茜發文哀悼，透露兩人長年的深厚交情，並揭露在蔡璧名生前曾邀約見面，最後一次婉拒時留下意味深長的話：「等一等，你見到我就知道為什麼。」讓陳文茜悲慟表示：「我沒有等到她，卻等到了她忽然過世的惡耗。」

下班回訊息壓力大…台中近3年教師離職率15% 市府研議「離線權」

一線教師工作壓力日增，不少人下班後還要回學生、家長甚至上司的訊息，台中市近3年就有上百名教師離職，公費教師離職率約15%...

台中校園性平案多 調查人手不足

台中市今年上半年已有逾2000件校園性平案件，但全市性平委員會調查小組僅21人，人手不足導致調查時間拉長，動輒達上限4個...

塞書捶打稱「胸口碎大石」！高雄林園3幼兒園爆虐童 6人停職

高雄林園郵局職場互助教保服務中心與林園、中芸非營利幼兒園爆發虐童案，多名家長指控教保員體罰幼童，重創身心。議員揭露，園所...

台語認證考試 即起至11月14日開放報名

台灣台語認證考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止，報名身分不限國籍和年齡，只要對台語有興趣者，皆可上網報名參加。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。