台語認證考試 即起至11月14日開放報名

國立台灣大學中文系教授、知名作家蔡璧名於21日逝世，享壽60歲。消息傳出後，資深媒體人陳文茜發文哀悼，透露兩人長年的深厚交情，並揭露在蔡璧名生前曾邀約見面，最後一次婉拒時留下意味深長的話：「等一等，你見到我就知道為什麼。」讓陳文茜悲慟表示：「我沒有等到她，卻等到了她忽然過世的惡耗。」

2025-10-23 11:57