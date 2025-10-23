聽新聞
0:00 / 0:00
國小兼任代課教師月領不到3萬 全教產籲保障薪資
全國教育產業總工會今天指出，國小兼任代課教師每節課收入僅新台幣336元，每週上22節課，月薪不到3萬元；呼籲政府建立保障薪資制度，達到一定節數就改以月薪制計算。
全教產今天發布新聞稿指出，國小的兼任代課教師如果每週上22節課、每月4週，收入共2萬9568元，只比最低工資高一點。然而這項工作卻須「全天候付出」，包含備課、批改作業、處理學生日常狀況等。
全教產建議政府可思考建立「教學專業保障薪資」制度，當代課教師負擔達一定節數（例如每週20節以上），就自動轉為具「專任保障薪資」身分，不再以單節計酬，而以「月薪制」保障（國小專任教師起薪約4.8萬元）。
另外，全教產建議，將教師的隱性工時納入薪資評估，避免只計算「上課時間」而忽略專業投入。
全教產強調，教育的價值，不僅在於培育下一代，更在於體現社會對專業的尊重。若政府與社會無法正視兼任代課教師的處境，那麼「尊師重道」終將淪為空談。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言