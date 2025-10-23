下班回訊息壓力大…台中近3年教師離職率15% 市府研議「離線權」

一線教師工作壓力日增，不少人下班後還要回學生、家長甚至上司的訊息，台中市近3年就有上百名教師離職，公費教師離職率約15%。議員呼籲，市府應正視教師過勞與心理健康的問題，保障教師課後休息，並強化諮商服務；市府回應，已在研議建立教師「離線權」。

台中市無黨籍議員林昊佑與國民黨籍議員黃佳恬在議會聯合質詢，林昊佑指出，近年教師離職率日增，全台3000多所學校有將近1500個缺額，台中市近3年則有上百名教師離職，其中公費教師離職率約15%，教師寧可賠償國家20萬元，也不願續任。

林昊佑表示，教師團體調查，國中小教師平均每天工作時間達到10小時，遠超法定工時，其中更有2.5小時是下班後的工作，即放學處理公文、回覆家長與校群組訊息，形同無薪加班；教師雖不是24小時待命，但要隨時在線回訊息，已導致教師快樂指數掉到5分，三成教師甚至不到4分。

林昊佑呼籲，市府應正視教師過勞問題，保障教師的「離線權」，下班後可以真正休息；此外，目前教育局提供的教師與教保人員諮商服務，使用人次屢創新高，去年達1873人次，今年到9月間已超過1300人次，請市府務必詳實編列預算，給予教師心理支持。

教育局長蔣偉民回應，目前已經在研議教師離線權的相關指引，明定教師在非上班上課時段，不必即時回覆訊息；教育局也在研議如何簡化行政程序和公文作業，減輕教師負擔。心理諮商部分，已經將原本諮商次數由每年3次調高到6次，如有必要可以加到10次。

任教於公立高中的李姓教師表示，自己加入的工作相關群組包含各班級、家長群與學校群組等等不下10個，家長、學生乃至上司、同事有事傳訊，基本上都要馬上回覆，尤其是家長傳訊，否則隔天就等著被「洗臉」；大部分家長都是下班後才有空傳訊詢問孩子狀況，教師勢必得利用下班時間回訊息。

李姓教師認為，教育局有沒有建立離線權規則根本不是重點，現在也有勞基法規定的工時，但有用嗎？且規定若是「不必即時回覆」，文字上存在很大模糊空間，什麼是即時？還是要明訂幾分鐘內回覆？「乾脆每個老師發1台公務機，下班就關機，這樣最省事」。 台中市議員林昊佑（右）、黃佳恬（左）表示，台中近3年已有上百名教師離職，建議市府建立「離線權」，保障教師下班後休息時間。圖／林昊佑辦公室提供

