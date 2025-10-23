蔡璧名生前延後邀約「見到我就知」 陳文茜留憾：我沒等到她

國立台灣大學中文系教授、知名作家蔡璧名於21日逝世，享壽60歲。消息傳出後，資深媒體人陳文茜發文哀悼，透露兩人長年的深厚交情，蔡璧名生前曾邀約見面暫緩，並留下意味深長的話：「你見到我就知道為什麼。」讓陳文茜悲慟表示：「我沒有等到她，卻等到了她忽然過世的惡耗。」

陳文茜在臉書粉專「文茜的世界周報」以「無約之約，悼念我的好友，莊子的忘年之友，蔡璧名」為題發文回憶，兩人結識於2001年，當時比鄰而居於台北溫州街。「璧名的花園野趣，我的走峇里混地中海風格。她說：『這一定是充滿個人魅力的女人居住的空間。』我回：『這一定是一個特別的女人居住的地方。』」

兩人因共同好友、音樂人盧廣仲上課結緣更深。陳文茜形容，蔡璧名出版《莊子》系列書籍後，成為「莊子千年來的知己」，其靈魂書寫在出版界成為傳奇。

陳文茜透露，相繼罹癌的兩人相約見面，但蔡璧名後來說要「等一等」，並表示「你見到我就知道為什麼」，沒想到這句話竟成為最後的告別。陳文茜悲傷的說：「我沒有等到她，卻等到了她忽然過世的惡耗。」並寫道，「從此她或許只是傾倒在森林巨人下，變成一個睡著的人。」

陳文茜讚歎好友談話如花綻放，「她的《莊子》系列在台灣造成靈魂書寫的傳奇，她對莊子的理解，即使星星也為之傾倒。」

蔡璧名在過世前五天仍於臉書摘錄自己書中段落，寫下：「離散是如此正常，不是什麼意外。學莊子的可貴，就是在每一個乍然遭遇中發現，它其實還挺正面的。我們就提早認識了人生。」這番話，如今看來格外令人感傷。

陳文茜隨後於粉專再度發文「花，到那裡去了？」，貼出兩人合影，指出蔡璧名於今年4月中旬時因摔到腳，右腳踝撕裂傷，她還貼心詢問能否帶學生與助教探望，笑稱：「醫生囑咐三個月不能用力，但我還是可以跑一趟。」

蔡璧名為台灣知名作家與哲學講師，長年研究中國古典思想，尤其以《莊子》系列書籍廣受推崇，被譽為「以現代語言解讀莊子的靈魂之筆」。其文字兼具理性與詩意，作品多次被選為哲學與人文課程教材。

