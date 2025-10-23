快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

蔡璧名生前延後邀約「見到我就知」 陳文茜留憾：我沒等到她

聯合新聞網／ 綜合報導
陳文茜與蔡璧名有深厚交情。 資料照／有鹿出版社提供
陳文茜與蔡璧名有深厚交情。 資料照／有鹿出版社提供

國立台灣大學中文系教授、知名作家蔡璧名於21日逝世，享壽60歲。消息傳出後，資深媒體人陳文茜發文哀悼，透露兩人長年的深厚交情，蔡璧名生前曾邀約見面暫緩，並留下意味深長的話：「你見到我就知道為什麼。」讓陳文茜悲慟表示：「我沒有等到她，卻等到了她忽然過世的惡耗。」

陳文茜在臉書粉專「文茜的世界周報」以「無約之約，悼念我的好友，莊子的忘年之友，蔡璧名」為題發文回憶，兩人結識於2001年，當時比鄰而居於台北溫州街。「璧名的花園野趣，我的走峇里混地中海風格。她說：『這一定是充滿個人魅力的女人居住的空間。』我回：『這一定是一個特別的女人居住的地方。』」

兩人因共同好友、音樂人盧廣仲上課結緣更深。陳文茜形容，蔡璧名出版《莊子》系列書籍後，成為「莊子千年來的知己」，其靈魂書寫在出版界成為傳奇。

陳文茜透露，相繼罹癌的兩人相約見面，但蔡璧名後來說要「等一等」，並表示「你見到我就知道為什麼」，沒想到這句話竟成為最後的告別。陳文茜悲傷的說：「我沒有等到她，卻等到了她忽然過世的惡耗。」並寫道，「從此她或許只是傾倒在森林巨人下，變成一個睡著的人。」

陳文茜讚歎好友談話如花綻放，「她的《莊子》系列在台灣造成靈魂書寫的傳奇，她對莊子的理解，即使星星也為之傾倒。」

蔡璧名在過世前五天仍於臉書摘錄自己書中段落，寫下：「離散是如此正常，不是什麼意外。學莊子的可貴，就是在每一個乍然遭遇中發現，它其實還挺正面的。我們就提早認識了人生。」這番話，如今看來格外令人感傷。

陳文茜隨後於粉專再度發文「花，到那裡去了？」，貼出兩人合影，指出蔡璧名於今年4月中旬時因摔到腳，右腳踝撕裂傷，她還貼心詢問能否帶學生與助教探望，笑稱：「醫生囑咐三個月不能用力，但我還是可以跑一趟。」

蔡璧名為台灣知名作家與哲學講師，長年研究中國古典思想，尤其以《莊子》系列書籍廣受推崇，被譽為「以現代語言解讀莊子的靈魂之筆」。其文字兼具理性與詩意，作品多次被選為哲學與人文課程教材。

陳文茜 莊子

延伸閱讀

為堰塞湖封整座太魯閣 王婉諭批政府「一刀切」：如基隆段坍方封整條國道

丈夫半夜偷情！人妻發現對象真面目更崩潰：是AI版「前女友」

招生壓力大？幼兒園掛「台積電紅榜」 網紅阿淇博士：我是畢業生之一

來猜主管桌！OL曝4照「1特徵定身分」 網見共同小物笑：上班族續命神器

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

蔡璧名生前延後邀約「見到我就知」 陳文茜留憾：我沒等到她

國立台灣大學中文系教授、知名作家蔡璧名於21日逝世，享壽60歲。消息傳出後，資深媒體人陳文茜發文哀悼，透露兩人長年的深厚交情，並揭露在蔡璧名生前曾邀約見面，最後一次婉拒時留下意味深長的話：「等一等，你見到我就知道為什麼。」讓陳文茜悲慟表示：「我沒有等到她，卻等到了她忽然過世的惡耗。」

下班回訊息壓力大…台中近3年教師離職率15% 市府研議「離線權」

一線教師工作壓力日增，不少人下班後還要回學生、家長甚至上司的訊息，台中市近3年就有上百名教師離職，公費教師離職率約15%...

台中校園性平案多 調查人手不足

台中市今年上半年已有逾2000件校園性平案件，但全市性平委員會調查小組僅21人，人手不足導致調查時間拉長，動輒達上限4個...

塞書捶打稱「胸口碎大石」！高雄林園3幼兒園爆虐童 6人停職

高雄林園郵局職場互助教保服務中心與林園、中芸非營利幼兒園爆發虐童案，多名家長指控教保員體罰幼童，重創身心。議員揭露，園所...

台語認證考試 即起至11月14日開放報名

台灣台語認證考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止，報名身分不限國籍和年齡，只要對台語有興趣者，皆可上網報名參加。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。