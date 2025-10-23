聽新聞
台中校園性平案多 調查人手不足

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市議員張廖乃綸昨質詢，校園性平案件日增，調查人員不足導致調查時間曠日廢時。記者陳敬丰／攝影
台中市今年上半年已有逾2000件校園性平案件，但全市性平委員會調查小組僅21人，人手不足導致調查時間拉長，動輒達上限4個月，被害人與加害人長期共處，恐致二次傷害，有民代建議增加調查人才、設置SOP；市府回應，將持續廣植人才、協助校方媒合。

台中市議員張廖乃綸昨質詢，近年校園性平案件通報數量日增，去年有2476件，成案件數逾400件，今年截至5月，已經通報2234件，成案230件，平均1個月就有30至40件成案。

張廖乃綸表示，近期接獲陳情，有高中發生性平案件，男學生求愛不成，強行抱住女學生，今年5月底爆發後，但一直到9月底才成案，期間2人還是在同1間教室上課，該名男學生不時對女學生口出惡言，導致二次傷害。

她指出，以該案為例，少年法庭早在7月做出判決，但性平調查委員會的調查速度，比法院審理還慢，國中案件更是連少年法庭都沒有，主因是性平案件專業人員不足、案件太多，導致時間拖長，建議培養專職人員，加速消化性平案件，建立嚴謹流程。

台中校園性平案件調查人員不足，教育局長蔣偉民承諾，繼續廣植調查人才，協助學校媒合。記者陳敬丰／攝影
教育局長蔣偉民回應，根據規定，性平案件的調查時間是2個月，可以延長2次，每次延長1個月，最長調查時間就是4個月；目前台中市的性平委員會調查小組有21個委員，各校也會自行聘請具有專業資格的調查人員，教育局每年都會辦理初階、高階性平研習，廣納儲備人才。

他說，全國沒有專職的性平調查人員，均為兼任，將續辦研習，廣植調查人才，校方若聘人困難，市府會協助媒合，另外也會追蹤調查時間；性平案兩造在調查期間的相處狀況，已著手研擬對策，若評估調查期間需行為人隔離，將由校方暫時安置或協助轉班，不應要求被害人轉班、轉學。

