學校性平委員 教師兼任叫苦連天

近年校園性平意識抬頭，導致校園性平案件量暴增，基層調查人員壓力也隨之攀升。多數學校性平委員多為兼任教師，除了授課，還需負責案件訪談、開會、撰寫報告及審議程序。教師抱怨，處理案件相當耗時，訪談不僅要逐字稿，還要寫報告，「常必須無償加班」。

有國小校長說，校園性平受重視是好事，但性平案多，造成基層教師壓力，在校園生對生的性平案中，常見有中低年級生遊戲中打鬧，不小心互拉褲子，或是不小心肢體接觸，只要一方不開心向學校反映，就必須按照程序啟動性平。

校長坦言，生對生的性平案，三位委員不一定要外聘，多數以校內教師兼任，沒有額外付費，參與的教師除授課，還需負責訪談、開會、撰寫報告及審議程序，個案處理耗時，視案情簡繁，快則2個月，動輒4個月至半年也有，時間越長、教師壓力越大。

有教師分享參與性平案件經歷，最折磨的是案件訪談，需有一人錄音，打逐字稿，內容精度要高，連「嗯」等的語助詞都要註明，20分鐘的訪談錄音，製作逐字稿恐需2小時，若發音不清楚，耗時更久。

另名校長說，師對生性平案相對嚴謹，如果學生感到不舒服，校方得知後一定要成立調查小組，並規定至少要3位外聘委員，如家長反彈很大，必須先開教評會將教師停聘，導致教師成「驚弓之鳥」，很多課不敢教。

該校長舉例，體育課中的前滾翻或是跳箱，需教師從旁協助，避免學生發生危險，但很多學校不上，理由是避免與與學生有過多肢體接觸。

