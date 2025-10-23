聽新聞
北海道流冰漫步

聯合報／ 本報訊

北半球最低緯度流冰奇景就在日本北海道，旅程安排踏上結冰的鄂霍次克海上的流冰漫步，親臨世界奇景，同時入住坐擁宇登呂港無敵流冰海景第一排的「北辛夷知床度假飯店」，以及一覽阿寒湖秀麗風景的頂級旅宿「阿寒鶴雅別莊鄙之座」。也將體驗然別湖冰上村「冰酒吧」和「ICE LAND阿寒冰上樂園」冬季限定奇景和活動。

有行旅《極致道東 流冰奇景》七天六夜旅程，明年二月廿四日至三月二日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543，8643-3517，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/89huq6

北海道

