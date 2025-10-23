聽新聞
0:00 / 0:00

塞書捶打稱「胸口碎大石」！高雄林園3幼兒園爆虐童 6人停職

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺王昭月／高雄報導

高雄林園郵局職場互助教保服務中心與林園、中芸非營利幼兒園爆發虐童案，多名家長指控教保員體罰幼童，重創身心。議員揭露，園所負責人於林園經營3家幼兒園、收托逾百童，曾涉爭議仍多次得標。教育局介入調查，6名教保員停職，家長提告。

議員邱于軒近日質詢踢爆，涉案園所負責人過去在其他園區傳出體罰爭議，仍多次獲得市府委託標案，質疑監管機制失靈，要求全面清查教保人員資格與園所管理，避免類似事件再發生。

由愛與關懷教育發展協會承辦的互助教保服務中心、林園及中芸3所非營利幼兒園，收托逾百名幼童，近期傳出多起不當體罰事件。家長投訴，幼兒被命令趴在地上翹臀，遭打致傷。另有教保員在幼童衣服塞書本捶拍胸口，戲稱「胸口碎大石」，孩子怕隔天又被打，隱忍不敢說，園方卻以孩子以調皮、摔倒等理由反過來責怪孩子，部分家長得知真相，情緒崩潰。

高市教育局回應，協會謝姓負責人承辦的互保中心隸屬教育部國教署管轄，市府已提供事證，朝終止契約辦理，含主任、教保員等3人已停職；中芸幼兒園2名教保員停職，依規定立即終止委託契約，11月1日起由公幼代管；林園幼兒園1名教保員停職。

另，3園所工資未全額給付、工資回捐、加班費給付不足等情節，共罰57萬元。

教育局強調，3所幼兒園已全面加裝監視系統，由教保輔導團與榮譽督學每日進駐，監督課程內容、幼兒照顧及經營管理，對違法或疏失行為絕不寬貸。

高雄市 幼兒園 教保員 虐童

延伸閱讀

影／高雄非營利幼兒園體罰虐童案 市府：終止契約、公幼代管

教保員涉以「胸口碎大石」虐童 高雄議員痛批無法無天

官網遭駭換上五星旗 央廣：涉案員工停職並追究刑、民事責任

官網被2員工入侵　央廣：停職並依法提出告訴

相關新聞

台中校園性平案多 調查人手不足

台中市今年上半年已有逾2000件校園性平案件，但全市性平委員會調查小組僅21人，人手不足導致調查時間拉長，動輒達上限4個...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

學校性平委員 教師兼任叫苦連天

近年校園性平意識抬頭，導致校園性平案件量暴增，基層調查人員壓力也隨之攀升。多數學校性平委員多為兼任教師，除了授課，還需負...

塞書捶打稱「胸口碎大石」！高雄林園3幼兒園爆虐童 6人停職

高雄林園郵局職場互助教保服務中心與林園、中芸非營利幼兒園爆發虐童案，多名家長指控教保員體罰幼童，重創身心。議員揭露，園所...

作家、台大中文系名師蔡璧名辭世 享壽60歲　

國立台灣大學中文系今天發佈訃告，指教授、知名作家蔡璧名於昨日逝世，享壽60歲。蔡璧名被譽為莊子界的名師，其著有《正是時候...

教育部長鄭英耀與全國師培主管齊聚嘉義 共議教育創新未來

「114年度師資培育之大學主管聯席會議」今天在嘉義長榮文苑酒店圓滿落幕，教育部長鄭英耀致詞，勉勵各校攜手推動師資培育革新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。