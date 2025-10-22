聽新聞
作家、台大中文系名師蔡璧名辭世 享壽60歲
國立台灣大學中文系今天發佈訃告，指教授、知名作家蔡璧名於昨日逝世，享壽60歲。蔡璧名被譽為莊子界的名師，其著有《正是時候讀莊子》、《莊子，從心開始》等著作，均獲得兩岸讀者好評。2014年，其於台大開放式課程推出正是時候讀莊子系列課程，成為台大熱門線上課程之一累計大量聽眾，並多次獲選台大優良教師、榮獲台大傑出教學獎。
蔡璧名生於醫學世家，父母皆畢業於台大藥學系，為執業藥師，其父蔡肇祺為近代太極拳宗師鄭曼青嫡傳弟子，同時為武術家、詞曲作家與詩人，蔡璧名為家中么女。
印刻出版社社長初安民今日於社群平台發文，「蔡璧名教授辭世，遺憾、驚訝、不捨」。中央大學中文系教授胡川安也發文悼念，「蔡璧名教授，感謝您留下的著作和思想。」
