「114年度師資培育之大學主管聯席會議」今天在嘉義長榮文苑酒店圓滿落幕，教育部長鄭英耀致詞，勉勵各校攜手推動師資培育革新，並頒發「領域教材教法人才培育計畫論文獎勵」，表彰在教材教法研究上具卓越貢獻的學者。

鄭英耀以「師資培育多元創新模式」為題發表專題演講，分享教育政策與國際趨勢，強調教師培育須兼顧數位能力、專業素養與教育使命，以培養面對未來挑戰的優秀教師。演講後由高雄師範大學教授方德隆與談，現場交流熱烈，激盪多元觀點。

為推動師資培育制度持續精進，教育部指導、嘉義大學承辦本次會議，邀集全國師培主管齊聚嘉義，共同探討教育創新方向與實務經驗。10月21、22日一連2天議程兼具政策研討、成果分享與文化體驗，展現教育部推動多元創新、深化師資支持的決心。

閉幕典禮上，由嘉義大學校長林翰謙親自設計的交接信物，採嘉義在地「肖楠木」為底座，象徵教育扎根與萌芽，上方透明壓克力堆疊寓意教育的延續與傳承，結合自然與現代意象，展現教育厚度與遠景。信物隨後由彰化師範大學校長陳明飛接下，宣布下屆會議將由彰化師大主辦，象徵全國師資培育網絡的持續傳承與精進。

除學術交流外，主辦單位亦安排參訪故宮博物院南部院區，讓與會主管在研討之餘，透過文化薰陶開拓教育視野、深化人文素養。

此次會議匯聚全國師培領域菁英，內容兼具政策、實務與文化內涵，凝聚教育共識，為師資培育描繪未來藍圖，象徵教育改革持續向前邁進的力量。 教育部長鄭英耀（左三）與嘉大師培中心主任蔡明昌（左一）、副校長黃月純（左二）、彰師大校長陳明飛（右二）、師培中心主任陳怡慧（右一）合影。圖／嘉義大學提供 教育部長鄭英耀（中）與榮獲「領域教材教法人才培育計畫論文獎勵」優等獎教師合影。圖／嘉義大學提供 彰化師範大學陳校長明飛（右）在教育部長鄭英耀（中）見證下接下由嘉義大學校長林翰謙親自設計的信物，左為嘉義大學副校長黃月純。圖／嘉義大學提供 教育部長鄭英耀與高雄師範大學教授方德隆與談。圖／嘉義大學提供 教育部長鄭英耀（中）與榮獲「領域教材教法人才培育計畫論文獎勵」佳作獎教師合影。圖／嘉義大學提供 教育部長鄭英耀與全國師培主管齊聚嘉義，共議教育創新未來。圖／嘉義大學提供 教育部長鄭英耀（中）與榮獲「領域教材教法人才培育計畫論文獎勵」特優獎教師合影。圖／嘉義大學提供

