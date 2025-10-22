教育部長鄭英耀與全國師培主管齊聚嘉義 共議教育創新未來
「114年度師資培育之大學主管聯席會議」今天在嘉義長榮文苑酒店圓滿落幕，教育部長鄭英耀致詞，勉勵各校攜手推動師資培育革新，並頒發「領域教材教法人才培育計畫論文獎勵」，表彰在教材教法研究上具卓越貢獻的學者。
鄭英耀以「師資培育多元創新模式」為題發表專題演講，分享教育政策與國際趨勢，強調教師培育須兼顧數位能力、專業素養與教育使命，以培養面對未來挑戰的優秀教師。演講後由高雄師範大學教授方德隆與談，現場交流熱烈，激盪多元觀點。
為推動師資培育制度持續精進，教育部指導、嘉義大學承辦本次會議，邀集全國師培主管齊聚嘉義，共同探討教育創新方向與實務經驗。10月21、22日一連2天議程兼具政策研討、成果分享與文化體驗，展現教育部推動多元創新、深化師資支持的決心。
閉幕典禮上，由嘉義大學校長林翰謙親自設計的交接信物，採嘉義在地「肖楠木」為底座，象徵教育扎根與萌芽，上方透明壓克力堆疊寓意教育的延續與傳承，結合自然與現代意象，展現教育厚度與遠景。信物隨後由彰化師範大學校長陳明飛接下，宣布下屆會議將由彰化師大主辦，象徵全國師資培育網絡的持續傳承與精進。
除學術交流外，主辦單位亦安排參訪故宮博物院南部院區，讓與會主管在研討之餘，透過文化薰陶開拓教育視野、深化人文素養。
此次會議匯聚全國師培領域菁英，內容兼具政策、實務與文化內涵，凝聚教育共識，為師資培育描繪未來藍圖，象徵教育改革持續向前邁進的力量。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言