影／高雄非營利幼兒園體罰虐童案 市府：終止契約、公幼代管

高雄市林園郵局職場互助教保服務中心及中芸非營利幼兒園爆發虐童案，多名家長指控教保員以不當方式體罰幼童，造成孩子身心受創。高市教育局介入調查，涉案人員停職，並終止契約、公幼代管；家長同時向警方提告，全案依兒少性剝削及虐待防治法方向偵辦。

家長指出，其中一名幼兒被老師命令趴在地上翹臀，疑遭以手拍打致傷；另一名幼兒則被要求「隔著衣服放書在胸口，再以手擊打胸前」，家長憂心恐造成內傷。多名家長表示，孩子長期不敢說出遭遇，因害怕講了隔天又會被打，直到其他老師提醒異狀才揭發事件。

有家長回憶，起初發現孩子受傷時，園方以「調皮、摔倒」推諉，導致家長反過來責怪孩子，得知真相之後，許多家長情緒崩潰，有母親哭著向孩子道歉，不知道以後該怎麼再面對孩子。

市議員邱于軒指出，涉案園所負責人名下在林園區共經營3家非營利幼兒園，收托逾百名幼童，過去在其他園區曾傳出體罰爭議，但仍多次獲得市府標案委託，她質疑監管機制失靈，要求全面清查教保人員資格與園所管理。

高市教育局回應，已調閱監視器畫面啟動調查，若查有不法，將依幼兒教育及照顧法嚴懲並解除委辦契約，已設立家長及教職員申訴窗口，持續蒐證，並將召開審議會檢討林園區教保品質。

高雄市非營利幼兒園審議會決議，針對愛與關懷教育發展協會負責人謝冰雁承辦的中芸非營利幼兒園，因違法對待幼兒，依規定立即終止委託契約並報教育部公告，市府表示，為保障幼兒受教權益，自11月1日起將由公立幼兒園暫代管理，待甄選新承接法人後再行交接。

此外，該協會負責人承辦的林園郵局職場互助教保服務中心，隸屬教育部國教署管轄，近期傳出對幼兒及教保人員不當對待情事，目前主任等3人停職調查，國教署今天召開中央層級非營利幼兒園審議會，已取得高雄市政府提供事證，並傾向朝終止契約方向辦理。

教育局補充，林園區3所非營利幼兒園均已全面加裝監視系統，由教保輔導團與榮譽督學每日進駐，監督課程內容、幼兒照顧及經營管理，協助園所度過調查與代管期間。

教育局強調，將全力維護幼兒安全與家長信任，對違法或疏失行為絕不寬貸，持續檢討非營利園所招標與監督制度，確保公共托育體系品質與初衷。 高雄市林園區一所幼兒園爆出疑似虐童案，教育局檢視監視器畫面發現多名老師涉案，已依法停職調查。圖／本報資料照

