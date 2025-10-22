快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

教保員涉以「胸口碎大石」虐童 高雄議員痛批無法無天

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄林園區幼兒園傳出6名教保員涉虐童事件，議員邱于軒痛批無法無天。記者宋原彰／攝影
高雄林園區幼兒園傳出6名教保員涉虐童事件，議員邱于軒痛批無法無天。記者宋原彰／攝影

高雄市林園區林園郵局職場互助教保服務中心及中芸非營利幼兒園教保員，涉違法對幼兒不當對待，已有5人遭停職，昨再新增一人疑隔著書本打孩子胸口、打傷幼童屁股遭停職調查，議員邱于軒憤慨地說，高雄市放任幼兒園無法無天，「高雄市已成為高譚市」？

邱于軒今早表示，自她質詢後，又有2名就讀林園非營利幼兒園的孩童家長出面控訴，一名男童遭教師要求屁股翹高，趴地拍打臀部，家長事後驗傷提告，另名女童則被要求將書本塞進衣服內，教師「隔著書本打胸口」，女童還被威脅不能跟家長說，否則會遭再度施虐，「這些孩子到底身在哪種地獄中，陳其邁有沒有看到，這是溫暖城市高雄下生活的孩子嗎？」

邱于軒說，2名孩子遭虐後被家長發現傷勢，教師還謊稱是孩子調皮自傷，家長還一度告誡、處罰孩子，後來是離職教師看不下去才向家長說明真相，該名老師稱隔著書本打胸口是「胸口碎大石」，讓家長聽了心碎，相當難過氣憤，對孩子受虐感到自責。

目前林園郵局職場互助教保服務中心、中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園3間機構均確定為同一個謝姓負責人所有，邱于軒說，3間幼兒園收受100名幼童，她實際接受陳情受虐案已有6名，預計實際受虐孩童約20餘名，但也有孩童說全班的人都有被打，她怒批「高雄市放任幼兒園無法無天，高雄市已成為高譚市」。

「這就是所謂高雄溫暖城市下的孩子嗎」，邱于軒指目前家長已全部去跟林園分局提告，只能期待司法將這些不法的老師，還有不法的負責人繩之以法，更呼籲市府徹查此事。

教育局指出，日前已發現5名教保服務人員涉有罰站過久、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等不當行為，已依法停職進行調查，10月17日新增1園所1名教保人員疑有打屁股至臀部鈍挫傷、隔著書本打胸口等不當對待情形亦立即停職，由專案小組調查釐清受害幼兒人數及具體情節。教育局重申，如違法對待幼兒情節屬實，依法最重處60萬元罰鍰，並解聘行為人且終身不得再於教保機構任職。

孩子還原翹高屁股，接受老師拍打的場景。圖／議員邱于軒提供
孩子還原翹高屁股，接受老師拍打的場景。圖／議員邱于軒提供

幼兒園 邱于軒 高雄市

延伸閱讀

高雄議員當吹哨者竟被砂石業者警告 2藍營女議員申請隨扈

鄭麗文當選 高雄藍營新生代重量級議員擔憂「紅統」標籤上身

藍質疑大坪頂堆置廢棄物 高市府重申合法承租暫置

疑涉虐童遭公布 高雄某幼兒園業者嗆提告！高市議員怒批「噁心」

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

人少事多…1件校園性平案要花4個月調查 中市議員盼增專業人員

校園性平案件逐年上升，台中市今年上半年已超過2000件，但全市的性平委員會調查小組僅21人，人手不足導致調查時間拉長，動...

「雲在兩千米」VR秒殺 文化部長李遠：台灣有3個I、全新詮釋台灣文化

「年輕一代已經發展出一套全新的詮釋台灣文化的方式。」文化部長李遠今天出席2025 TTXC台灣文化科技大會國際研討會，會...

招生壓力大？幼兒園掛「台積電紅榜」 網紅阿淇博士：我是畢業生之一

南投縣草屯鎮一間幼兒園外牆近日掛出多款紅布條，上面寫著該校畢業生後續的升學與就業成果，包括「博士4位、台大11位、醫生13位、台積電5位、公教人員3位」等內容，引發網路熱議。有網友直呼「太浮誇」、質疑是招生手法，也有人笑稱「真．贏在起跑點」。

冷眼集／理科師資荒 非門檻太高 是沒人想當

近年國內教師荒問題愈演愈烈，教育部為此規畫放寬專技教師、教支人員的聘用規定，好藉由放寬教師聘用門檻，以吸引更多人投入教職...

理科缺教師 專家：加薪才能根本解決問題

教育部接連提出修法，欲解自然、科技領域教師荒，但無論是專技老師還是教學支援人員，教團認為對人才都缺乏吸引力。全教總高中職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。