教保員涉以「胸口碎大石」虐童 高雄議員痛批無法無天

高雄市林園區林園郵局職場互助教保服務中心及中芸非營利幼兒園教保員，涉違法對幼兒不當對待，已有5人遭停職，昨再新增一人疑隔著書本打孩子胸口、打傷幼童屁股遭停職調查，議員邱于軒憤慨地說，高雄市放任幼兒園無法無天，「高雄市已成為高譚市」？

邱于軒今早表示，自她質詢後，又有2名就讀林園非營利幼兒園的孩童家長出面控訴，一名男童遭教師要求屁股翹高，趴地拍打臀部，家長事後驗傷提告，另名女童則被要求將書本塞進衣服內，教師「隔著書本打胸口」，女童還被威脅不能跟家長說，否則會遭再度施虐，「這些孩子到底身在哪種地獄中，陳其邁有沒有看到，這是溫暖城市高雄下生活的孩子嗎？」

邱于軒說，2名孩子遭虐後被家長發現傷勢，教師還謊稱是孩子調皮自傷，家長還一度告誡、處罰孩子，後來是離職教師看不下去才向家長說明真相，該名老師稱隔著書本打胸口是「胸口碎大石」，讓家長聽了心碎，相當難過氣憤，對孩子受虐感到自責。

目前林園郵局職場互助教保服務中心、中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園3間機構均確定為同一個謝姓負責人所有，邱于軒說，3間幼兒園收受100名幼童，她實際接受陳情受虐案已有6名，預計實際受虐孩童約20餘名，但也有孩童說全班的人都有被打，她怒批「高雄市放任幼兒園無法無天，高雄市已成為高譚市」。

「這就是所謂高雄溫暖城市下的孩子嗎」，邱于軒指目前家長已全部去跟林園分局提告，只能期待司法將這些不法的老師，還有不法的負責人繩之以法，更呼籲市府徹查此事。

教育局指出，日前已發現5名教保服務人員涉有罰站過久、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等不當行為，已依法停職進行調查，10月17日新增1園所1名教保人員疑有打屁股至臀部鈍挫傷、隔著書本打胸口等不當對待情形亦立即停職，由專案小組調查釐清受害幼兒人數及具體情節。教育局重申，如違法對待幼兒情節屬實，依法最重處60萬元罰鍰，並解聘行為人且終身不得再於教保機構任職。 孩子還原翹高屁股，接受老師拍打的場景。圖／議員邱于軒提供

