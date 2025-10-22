人少事多…1件校園性平案要花4個月調查 中市議員盼增專業人員

校園性平案件逐年上升，台中市今年上半年已超過2000件，但全市的性平委員會調查小組僅21人，人手不足導致調查時間拉長，動輒到上限的4個月，導致被害人與加害人長期共處。議員建議，應增加調查人才並設置SOP；市府回應，會繼續廣植人才，並協助校方媒合。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢。國民黨議員張廖乃綸指出，近年校園性平案件通報數量日增，去年就有2476件，成案件數超過400件，今年截至5月，已經通報2234件，成案230件，換言之平均1個月就有3、40件成案。

張廖乃綸表示，近期接獲陳情，有高中發生性平案件，男學生求愛不成強行抱住女學生，今年5月底爆發，但直到9月底才成案，期間2人還是在同一間教室上課，男學生不時對女學生口出惡言；類似的狀況也發生在國中，令家長非常擔憂。

張廖乃綸強調，以高中生性平案件為例，7月少年法庭就已做出判決，性平調查委員會的速度比法院還慢，國中案件更是連少年法庭都沒有；她詢問學校，獲得反饋是專業人員不足、受理案件太多，光要訪談案件兩造當事人就要花很長時間，才會造成每案處理時間冗長。

教育局長蔣偉民回應，根據規定，性平案件的調查時間是2個月，可以延長2次，每次延長1個月，最長調查時間就是4個月；目前台中市的性平委員會調查小組有21個委員，各校也會自行聘請具有專業資格的調查人員，教育局每年都會辦理初階、高階性平研習，廣納儲備人才。

張廖乃綸質疑，儲備人才都不是專職人員，教育局就是沒有培養專職人員，每個案件才要拖那麼久；4個月幾乎等於整個學期，部分學校若無法處理，甚至會勸被害者轉班、轉學。她建議，教育局要增加專業人員，加速消化性平案件，此外也要建立嚴謹流程，處理性平案件雙方共處的問題。

蔣偉民表示，目前全國都沒有專職的性平調查人員，全部都是兼任，教育局會繼續辦理研習，廣植調查人才，學校聘請調員若有困難，教育局也會協助媒合，此外會積極追蹤調查時間；性平案兩造的相處問題，教育局正在研擬措施，若認為調查中隔離較恰當，學校可以暫時安置行為人或協助轉班，且不應該要求被行為人轉班轉學。 教育局長蔣偉民表示，會繼續廣植調查人才，也會協助校媒合調查人員，目前正在研擬調查期間性平案雙方的處置措施。記者陳敬丰／攝影

