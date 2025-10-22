「雲在兩千米」VR秒殺 文化部長李遠：台灣有3個I、全新詮釋台灣文化

「年輕一代已經發展出一套全新的詮釋台灣文化的方式。」文化部長李遠今天出席2025 TTXC台灣文化科技大會國際研討會，會前他先戴上了VR頭戴式感應器，欣賞了陳芯宜執導、改編自吳明益小說的VR電影「雲在兩千米」。他看完表示「太文青」，但是「很感動」。李遠在研討會開幕式上表示，未來台灣的發展有3個I：AI、IP和Innovation（創新）。面對高速的文化科技，他抱著敬仰而期待的心情，「希望文化部扮演多給一點資源的角色。」

「雲在兩千米」在第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元中榮獲最佳沉浸體驗大獎，此次參加TTXC台灣文化科技大會，開賣10分鐘便秒殺。

故事描述律師關在妻子驟逝後，無意之間發現她未完成的小說手稿，故事敘述瀕危的台灣雲豹與魯凱族的神聖傳說。懷著思念與疑問。他走進山林，踏進妻子潛意識的幽微深處，聽見妻子的低語與回望曾經共享的記憶。在現實與神話交錯之中，找尋傳說中只為痴人現身的謎。導演陳芯宜結合文學敘事與沉浸式媒介，引領觀眾隨主角關進入超現實的潛意識迷宮、雲霧繚繞的山林與樹洞，體驗一段尋找與療癒的旅程。

身為資深電影人的李遠，透露導演李安曾抓著他講了很久，告訴他不能再用老方法拍電影，應該做AI。他上任文化部長後走訪日本與台灣，遇到各種不同從事影像工作的人，都告訴他「台灣最適合發展文化科技，因為台灣有文化也有科技。」台灣累積了許多文化，但需要科技來幫忙。台灣文化科技大會已在高雄舉辦3屆，這3屆等於預告未來「台灣的科技如何協助台灣的文化」。

「2025TTXC台希灣文化科技大會」以「AI共創×內容新經濟」為主題，規畫2大展區及超過30場精彩產業活動，並首度辦理2日的國際研討會，聚焦虛擬製作、沉浸式內容、IP應用娛樂與創新場域營運4大核心議題，邀請近百位國內外頂尖專家、創作者與產業領袖齊聚高雄，共同探討生成式AI對文化內容生態的深遠影響。

陳芯宜也率領「雲在兩千米」技術團隊親臨現場分享構想。同時，《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》製作人橘川英史、《鐵達尼：往日回聲》製作人文森・古特曼、《電流下我記得》導演卡麥隆・科斯托波洛斯，以及《失控生存遊戲》導演貝瑞・金莫瑞也將齊聚高雄，分享產業觀察與創作經驗。

