聯合新聞網／ 綜合報導
南投縣草屯鎮一間幼兒園外牆掛出多款紅布條，寫著該校畢業生後續的升學與就業成果，引起網友熱議。 圖擷自Google Maps
南投縣草屯鎮一間幼兒園外牆掛出多款紅布條，寫著該校畢業生後續的升學與就業成果，引起網友熱議。 圖擷自Google Maps

南投縣草屯鎮一間幼兒園外牆近日掛出多款紅布條，上面寫著該校畢業生後續的升學與就業成果，包括「博士4位、台大11位、醫生13位、台積電5位、公教人員3位」等內容，引發網路熱議。有網友直呼「太浮誇」，質疑是招生手法，也有人笑稱「真．贏在起跑點」。

臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」20日分享一張網友擷自Google Maps的畫面，顯示該幼兒園的外牆掛滿紅布條，詳列歷屆畢業生的升學與職業成果。此舉讓原po覺得很反感，認為都2025年了，還有人拿這種刻板職業印象當作人生目標，進台積電有什麼好炫耀。「科技工作講」則認為：「現在幼兒園竟然有台積電錄取榜單喔，不過應該是搞笑的吧？真．贏在起跑點。」

不少網友留言打趣道：「月子中心快要出榜單了」、「幼兒園招生也太拚」、「看得出少子化壓力很大」。但也有家長表示不解：「幼兒園教育重在品格與啟發，拿孩子未來的職業做行銷有點誇張。」

貼文曝光後，以科學教育影片聞名的網紅「阿淇博士」也在留言區現身：「我是這家幼兒園畢業的，國中、高中、大學錄取，都會看到自己的名字在上面。」對此，「科技工作講」粉專回覆笑稱：「原來是榮譽校友，你是第一句『四位博士』之一吧！」

阿淇博士隨後也在個人臉書發文回應，坦言「微妙歸微妙，我的印象是很好的」。她回憶幼兒園時期的點滴，包括老師帶著孩子們在夜間用手電筒找糖果、搭帳篷玩遊戲等，形容那段時光「充滿童趣與善意」。

阿淇博士表示，雖然已畢業超過30年，園長、老師早已不同，但她仍記得許多對自己好的老師，也記得童年時被「大人騙」的小插曲。她提醒家長與教育者：「不要以為小孩長大會不記得，他們會記得所有對他好的事。」

不少網友留言感謝她分享童年故事，也有人笑稱：「果然幼兒園榜單不是假的，博士親自認證！」也有網友認為：「以經營幼稚園當成終生成就獎的企業家，應該要掌聲鼓勵鼓勵，多少虐兒的幼稚園，不把人當人養」、「真實的名單就算啦！畢竟人家也沒造假，總好過一些補習班的名單是買來的。」

據了解，該幼兒園在當地頗具知名度，為老牌的幼稚園，除了張貼園內學生的活動成果外，也會追蹤畢業生後續的升學狀況，並定期公布在外牆上。

幼稚園 幼兒園 台積電 少子化

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

招生壓力大？幼兒園掛「台積電紅榜」 網紅阿淇博士：我是畢業生之一

南投縣草屯鎮一間幼兒園外牆近日掛出多款紅布條，上面寫著該校畢業生後續的升學與就業成果，包括「博士4位、台大11位、醫生13位、台積電5位、公教人員3位」等內容，引發網路熱議。有網友直呼「太浮誇」、質疑是招生手法，也有人笑稱「真．贏在起跑點」。

冷眼集／理科師資荒 非門檻太高 是沒人想當

近年國內教師荒問題愈演愈烈，教育部為此規畫放寬專技教師、教支人員的聘用規定，好藉由放寬教師聘用門檻，以吸引更多人投入教職...

理科缺教師 專家：加薪才能根本解決問題

教育部接連提出修法，欲解自然、科技領域教師荒，但無論是專技老師還是教學支援人員，教團認為對人才都缺乏吸引力。全教總高中職...

地下幼兒園／補習班當幼兒園招生亂象多 為何難嚴管？

近期林口區虐童案揭露補習班假冒幼兒園，讓外界震驚。全台相關案例層出不窮，這些機構無教保員證照、不符師生比規範，主打「全美語」、「雙語沉浸」旗號，違法收托幼兒。如何辨識非法機構，守護孩子安全，已成家長和政策迫切需解的難題。

理科缺教師 擬放寬教支人員應急

科技業高薪吸引人才就職，導致近年自然、資訊、數學科成為教師荒重災區，教育部也接連提出修法因應。然而，先前「八學分」正式教...

