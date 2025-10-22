身心調適假 公幼教保員盼納入

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

公教人員身心調適假本月上路，每年可享有三天身心調適假，得併入事假，且不需提供證明，主管亦不得拒絕。不過全國幼教產業工會表示，這項福利，公幼教保員卻被排除在外，形成「同園不同命」的現象，呼籲行政院、國教署勿再忽視公幼教保員，應納入規範。

全幼產表示，三天身心調適假是為回應公務人員長期面臨的精神壓力與情緒負荷，因此提供喘息空間。然而，同樣在公立幼兒園內擔任教育與照顧工作的「教保員」，卻因適用「勞動基準法」，被排除在政策適用範圍外。

全幼產表示，教保員的工作內容與幼教師幾乎無異，不僅承擔幼兒照顧責任，也投入課程與教學活動，是幼兒園日常運作不可或缺的角色。尤其面對幼兒情緒、突發狀況與家長溝通等高度情緒勞務，教保員的心理壓力完全等同教師。然而在制度上，因為被歸為勞工，無法享有同樣的假別與福利。

全幼產表示，教保員是公幼維繫運作的重要正式人力，然而政府每次推出任何新福利時，卻總讓這群弱勢少數被「遺漏」在外。身心調適假本應該是保障教育現場人員心理健康的措施，不應因身分類別而有差別待遇。

全幼產呼籲，公教身心調適假辦法及規定，應納入公幼教保員，且應由國教署統一規範並公告適用對象，避免各縣市機關以「勞基法適用」為由推諉卸責。

