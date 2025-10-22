台裔陸逸軒 蕭邦鋼琴大賽首獎

第十九屆國際蕭邦鋼琴大賽結果於波蘭時間廿一日凌晨出爐，由廿七歲的美國台裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）拿下首獎。陸逸軒的父親是台灣高雄人、母親是中國上海人，十年前就曾在蕭邦鋼琴大賽拿下第四名的他，重返賽事需要強大決心，而他不僅獲得首獎，還以「第二號鋼琴協奏曲」再造傳奇。

每五年舉辦一次的蕭邦鋼琴大賽，又被稱為「音樂界的奧運」，本屆蕭邦鋼琴大賽評審團主席為一九七○年首獎得主、美國鋼琴家歐爾森（Garrick Ohlsson），十七人評審團歷經近五小時討論才作出決定。

事實上，陸逸軒早在十年前、十七歲時，就曾在蕭邦鋼琴大賽拿下第四名，二○一八年的里茲國際鋼琴大賽中又獲得金牌獎。今年全程參與的「蹦藝術BONART」執行長、長笛演奏名家林仁斌指出，年輕學生比音樂比賽，就是希望能成為職業音樂家，當時的陸逸軒也確實因此到達了生涯的高點。

林仁斌說，十年後的陸逸軒在音樂界已有一定地位，重回蕭邦鋼琴大賽，需要非常強大的決心，畢竟不成功恐怕會被「笑很久」，就連經紀公司上下都反對參賽。然而，陸逸軒以「想藉由重回大賽，檢視自己在音樂這條路上有沒有變得更好」為由說服經紀公司。林仁斌笑稱，面對這樣的決心，「你無法拒絕他」。

蕭邦鋼琴大賽共有四輪，每一輪都有規定曲目，關鍵的決賽除了指定曲「幻想波蘭舞曲Op.61」（Polonaise-Fantaisie Op.61）以外，還要從「第一號e小調鋼琴協奏曲」、「第二號f小調鋼琴協奏曲」二部鋼琴協奏曲中擇一。

林仁斌分析，「一號」規模壯大，任何人一聽都會知道是首華麗、磅礴的協奏曲；「二號」樂曲小巧、音樂精緻，每一個細節都要精雕細琢。自蕭邦鋼琴大賽一九二七年創立以來，只有兩人以「二號」拿下首獎，一人是陸逸軒，另一人就是他的老師、加拿大籍越南裔鋼琴家鄧泰山。

林仁斌形容，鄧泰山在一九八○年彈奏「二號」獲得首獎後，彷彿成為「鄧泰山魔咒」，每屆賽事都有人彈「二號」，但沒有人能在他之後拿到首獎，原因之一就在於樂曲本身的限制，陸逸軒造就了另一個傳奇。

