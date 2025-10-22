冷眼集／理科師資荒 非門檻太高 是沒人想當

近年國內教師荒問題愈演愈烈，教育部為此規畫放寬專技教師、教支人員的聘用規定，好藉由放寬教師聘用門檻，以吸引更多人投入教職。然而引發師資荒的根本原因，不在教師資格門檻太高，而是教師待遇、工作環境持續惡化，導致沒人想當教師，若教育部仍不設法改善，少師化的情況下，最終受害的還是下一代。

過往天地君親師的傳統觀念，讓教師至少是受到尊敬的職業，如今校園行政業務層層堆疊、課務外負擔繁重，加上校園濫訴文化盛行，教師動輒被家長投訴、被網路公審，導致許多年輕人對教職卻步。當教育現場成為高壓與風險並存的職場，即使放寬任用規定，也難以吸引優秀人才投入。

更令人憂心的是，教育部先是規畫放寬「專技教師」制度，讓具有業界經驗者，加修八個教育學分成為STEM、自然領域正式教師。然而先不論八學分是否足以讓從未踏入教學現場的業界人士，具備教學方法、班級經營、學生輔導等專業，反觀現在師資培育中等教育階段至少要修廿六學分，此舉大大打擊教育界士氣，連政府都不尊重教師專業，如何期待學生、家長、社會大眾能夠理解？

再者，教育部又提出以「教學支援工作人員」填補缺口的構想，恐變相使教育專業被「外包化」。教支老師多以鐘點計酬、無聘期保障的臨時人力，若改由此類人員長期擔任核心科目教學，不僅削弱學生學習品質，也破壞正式教師的專業地位。教育一旦走向低薪、臨聘、短期的惡性循環，整體師資水準勢必下滑，終將反噬教育品質。

歐美各國也有師資荒的問題，根據法國審計法院研究顯示，教師職業薪資低、社會地位下降，行政工作沈重，導致教師職業吸引力愈來愈低下，而這也恰好反映台灣師資荒的問題根源。

教育部若真想解決師資荒，應全面檢討教師待遇、行政減量與校事會議的改革，讓教師專注教學、不再疲於應付文書。教育是國家最重要的基礎建設，若教師一職持續被邊緣化，教師任用制度再怎麼靈活也只是權宜之計。否則國家的人才培育體系勢必崩解，這才是真正的教育危機與國安隱憂。

