理科缺教師 專家：加薪才能根本解決問題

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部接連提出修法，欲解自然、科技領域教師荒，但無論是專技老師還是教學支援人員，教團認為對人才都缺乏吸引力。全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，教支老師制度本意並非填補正式師資缺口，想藉此解決自然科教師荒是病急亂投醫，呼籲教育部應正視缺師問題根源，改善教師待遇。

全中教理事長史美奐表示，先前教育部公布將開放的專技老師，是讓有工作經驗的業師，用少量的教程時數成為正式教師。然而，企業待遇好、工作環境好，正式教職對業界人士根本沒有吸引力，何況是領鐘點費的教支老師。

史美奐擔心，教育部這些做法都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，看似能暫時性解決缺老師的問題，可是長期而言，許多老師沒有修過教程就進入教育現場，對於教育心理學等各項教育專業沒有足夠了解，可能會衍生其他教育現場的問題。要解決問題，根本之道還是在提高教師薪資、改善工作環境。

巫彰玫表示，以自然與數學領域為例，具有相關學歷的專業人員在補習班的鐘點費遠高於教支老師薪資，缺乏足夠誘因投入學校教學。在待遇、保障、認同皆不足的條件下，教育部此舉恐淪為「制度上的權宜補洞」，難以真正吸引人才。

巫彰玫說，教學支援人員制度設計的本意，是補助學校課程多元與特殊需求，非用以填補正式師資缺口。教育部應正視問題根源，從改善教師待遇、合理化教學負擔、建立穩定師資編制與培育制度著手，而非以臨時性聘任取代專業教師，讓現場再度陷入人力不穩與教學品質惡化的惡性循環。

教師 物理科 數學 缺才 教育部

