理科缺教師 擬放寬教支人員應急

科技業高薪吸引人才就職，導致近年自然、資訊、數學科成為教師荒重災區，教育部也接連提出修法因應。然而，先前「八學分」正式教師遭質疑恐破壞師培體系，如今又擬開放用於以本土語教師為主的「教學支援工作人員」管道，聘任指定科目教師，但教師質疑，教支老師領的是鐘點費，仍難讓專業優秀人才投入。

為解特定科目缺師困境，教育部規畫放寬「專技教師」制度，讓具有業界經驗者加修八個教育學分，就可成為自然、資訊等科目之正式教師，卻遭教團批評是「病急亂投醫」、破壞師培體系的短線操作。近日又再預告修正「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」，擬放寬教學支援工作人員也有機會擔任教師。

教育部表示，原本該法規範的所謂「教支老師」，以支援本土語、原住民語、東南亞及手語等語言教學為主，需持有相關語言證明或教支老師認證，待遇以鐘點費計算，高中階段為四二○元。考量最近業界吸引力強，教學現場面臨自然科學、數學或工程領域教師招聘不易的狀況，修法讓這些領域相關系所畢業，具業界實務經驗卻無師培經驗或未取得教師證者，能藉此進入教學現場，從事較為彈性的教學工作。

新竹縣各級學校產業工會理事長雷佳惠表示，自然科的教甄報考人數近幾年雪崩式下滑，尤其是物理、化學科。至於資訊科，正式教師常常報考十來人，實際到考不到十人，到了二階段的試教、口試甚至未達五人。

不過，教甄聘任的是「正式教師」，雷佳惠認為，讓自然、數學、工程人才，以「教支老師」身分教書，領的是代課鐘點費，恐怕吸引不到專業優秀人才。

全教總高中職委員會主委巫彰玫則認為，現行教學支援人員多屬鐘點雇用、非正式編制，待遇低、缺乏年資保障與職涯發展，在都會區本土語教學支援教師聘用較無困難，可以幾校合聘，但非都會區域則不易聘足所需人力。

在任教資格部分，巫彰玫說，本土語教學支援教師必須經過正式認證，而此次修法新增的科目卻未設任何資格門檻。若學校因此聘用這些未具師培或教學專業背景者授課，恐導致教學品質參差、課程難以銜接升學考試需求。

