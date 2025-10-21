再現半導體發展史關鍵時刻！清大榮譽教授史欽泰發表個人傳記

清大榮譽教授史欽泰今天舉行個人傳記「十里天下」新書發表，呈現一生發展與科技創新的洞見，也紀錄半導體發展的關鍵決策與歷史現場。

半導體發展扣合目前火紅的AI應用，全世界更關注台灣如何成為半導體技術變遷的領頭羊。書中詳述工研院前院長史欽泰、台積電前副董事長曾繁城及華邦電前副董事長楊秉禾等見證台灣半導體產業的關鍵人物及發展歷史。楊秉禾表示，透過這本書也釐清許多人對半導體發展的錯誤認知，例如聯電當初根本沒有所謂的創辦人。

史欽泰在新書發表會上逐一和與會來賓致意，認為一輩子的人生就是跟著台灣半導體產業一起發展，「創新、誠信、分享」是一輩子的信念，不斷地創造價值，在誠信的基礎上合作，也跟這個社會、世界分享，才能共同進步。

工研院前院長史欽泰今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，優網通國際資訊董事長楊秉禾（圖）出席致詞。記者潘俊宏／攝影 工研院前院長史欽泰（右三）今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，不少好友粉絲前來致意。記者潘俊宏／攝影 工研院前院長史欽泰（左）今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，好友台積電前副董事長曾繁城（右）前來致意。記者潘俊宏／攝影

