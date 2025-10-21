再現半導體發展史關鍵時刻！清大榮譽教授史欽泰發表個人傳記
清大榮譽教授史欽泰今天舉行個人傳記「十里天下」新書發表，呈現一生發展與科技創新的洞見，也紀錄半導體發展的關鍵決策與歷史現場。
半導體發展扣合目前火紅的AI應用，全世界更關注台灣如何成為半導體技術變遷的領頭羊。書中詳述工研院前院長史欽泰、台積電前副董事長曾繁城及華邦電前副董事長楊秉禾等見證台灣半導體產業的關鍵人物及發展歷史。楊秉禾表示，透過這本書也釐清許多人對半導體發展的錯誤認知，例如聯電當初根本沒有所謂的創辦人。
史欽泰在新書發表會上逐一和與會來賓致意，認為一輩子的人生就是跟著台灣半導體產業一起發展，「創新、誠信、分享」是一輩子的信念，不斷地創造價值，在誠信的基礎上合作，也跟這個社會、世界分享，才能共同進步。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言