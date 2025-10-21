快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

再現半導體發展史關鍵時刻！清大榮譽教授史欽泰發表個人傳記

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
工研院前院長史欽泰今天出新書，再現台灣半導體發展歷史。記者潘俊宏／攝影
工研院前院長史欽泰今天出新書，再現台灣半導體發展歷史。記者潘俊宏／攝影

清大榮譽教授史欽泰今天舉行個人傳記「十里天下」新書發表，呈現一生發展與科技創新的洞見，也紀錄半導體發展的關鍵決策與歷史現場。

半導體發展扣合目前火紅的AI應用，全世界更關注台灣如何成為半導體技術變遷的領頭羊。書中詳述工研院前院長史欽泰、台積電前副董事長曾繁城及華邦電前副董事長楊秉禾等見證台灣半導體產業的關鍵人物及發展歷史。楊秉禾表示，透過這本書也釐清許多人對半導體發展的錯誤認知，例如聯電當初根本沒有所謂的創辦人。

史欽泰在新書發表會上逐一和與會來賓致意，認為一輩子的人生就是跟著台灣半導體產業一起發展，「創新、誠信、分享」是一輩子的信念，不斷地創造價值，在誠信的基礎上合作，也跟這個社會、世界分享，才能共同進步。

工研院前院長史欽泰今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，優網通國際資訊董事長楊秉禾（圖）出席致詞。記者潘俊宏／攝影
工研院前院長史欽泰今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，優網通國際資訊董事長楊秉禾（圖）出席致詞。記者潘俊宏／攝影
工研院前院長史欽泰（右三）今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，不少好友粉絲前來致意。記者潘俊宏／攝影
工研院前院長史欽泰（右三）今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，不少好友粉絲前來致意。記者潘俊宏／攝影
工研院前院長史欽泰（左）今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，好友台積電前副董事長曾繁城（右）前來致意。記者潘俊宏／攝影
工研院前院長史欽泰（左）今天出新書，再現台灣半導體發展歷史，好友台積電前副董事長曾繁城（右）前來致意。記者潘俊宏／攝影

半導體 董事長 台積電 清大

延伸閱讀

全民權證／華邦電 選逾200天

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

南亞科、華邦電 認購靚

「需求很急很快啊！」聯電50億美元擴廠新加坡竹科 打造非中非台新模式

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

華裔鋼琴家陸逸軒獲蕭邦大賽首獎 梁秀玲：彰顯「老派精神」

蕭邦鋼琴大賽結果今天揭曉，由27歲美國華裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）獲得首獎，負責主辦年底蕭邦金獎大賽得主訪台音樂會...

台中市和平區教師策略聯盟教陶藝 老師捏陶杯秀創意

教育部國民及學前教育署和台中市政府教育局補助「114學年度第1學期偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫」，今天在台中和平...

決賽打破「鄧泰山魔咒」 台裔美籍陸逸軒拿蕭邦鋼琴大賽首獎

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽結果於波蘭時間凌晨出爐，由27歲的美國台裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）拿下首獎。陸逸軒的父親是...

2026台灣盃火箭賽啟動等你來挑戰 開放社會組參與

激發年輕學子與大眾對太空科技熱情，國家太空中心（TASA）與屏東縣政府今年舉辦第一屆台灣盃火箭競賽獲回響。屏東縣長周春米...

台灣與華語獎學金計畫 吸引逾80國外籍生來台學習

為鼓勵優秀外國學生來台攻讀學位或研習華語，教育部辦理台灣獎學金及華語文獎學金計畫，今年共有來自超過80個國家、逾1500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。