台中市和平區教師策略聯盟教陶藝 老師捏陶杯秀創意

教育部國民及學前教育署和台中市政府教育局補助「114學年度第1學期偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫」，今天在台中和平區中坑國小辦理，邀請沙轆窯陳維銓陶藝家教陶藝，和平區老師們難得有機會齊聚一堂，一起捏陶也動手手作創意陶杯。

此計畫案以穩定偏遠地區學校教師流動率，促進學生學習為目標，整合性計畫旨在協助偏遠地區及非山非市學校區域性一起合作，促進行政簡化以及透過策略聯盟提升教師專業發展。

和平區中坑國小是台中市唯一一所公立蒙特梭利理念學校，持續推動版畫藝文深耕教育多年，並榮獲台中市政府教育局辦理藝術與美感深耕計畫教學成果展示分享觀摩「特優」學校。今天辦理和平區教師陶藝研習，希望推動陶藝美學融入生活中，教師捏出屬於自己的陶杯，也希望老師們將陶藝美學教育帶回各校推展。

陳維銓說明造型杯創作，是將陶板成型、捏塑、壓紋、泥條、圓等技法組合成型，可讓教師發揮創意及客製化自己的咖啡杯，這次還有外師一起加入研習，創作一對愛心杯；中坑國小張暒玟校長表示，中坑國小辦理多場陶藝教學，連續三年，畢業生創作「自由與責任」陶藝願景牆，將學校辦學圖裝置藝術於校園中，是中坑國小最美的打卡熱點。 今天在台中市和平區中坑國小辦理教育部國民及學前教育署及台中市政府教育局補助「114學年度第1學期偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫」，邀請沙轆窯陳維銓陶藝家指導，教老師們陶藝。圖／主辦單位提供

