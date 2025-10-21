華裔鋼琴家陸逸軒獲蕭邦大賽首獎 梁秀玲：彰顯「老派精神」

快訊

中央社／ 台北21日電
蕭邦鋼琴大賽結果今天揭曉，由27歲美國華裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）獲得首獎。圖／法新社
蕭邦鋼琴大賽結果今天揭曉，由27歲美國華裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）獲得首獎。圖／法新社

蕭邦鋼琴大賽結果今天揭曉，由27歲美國華裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）獲得首獎，負責主辦年底蕭邦金獎大賽得主訪台音樂會的音樂人梁秀玲說，他的得獎彰顯了一種「老派精神」。

巴哈靈感負責人梁秀玲今天接受中央社記者波蘭越洋連線專訪表示，陸逸軒已拿過英國里茲國際鋼琴大賽冠軍，也有自己的音樂事業，「他藉著蕭邦大賽這個平台這種很高壓的環境，重新認識他自己在藝術上的目標。這是一個非常老派的精神跟作法，也提醒世人，古典音樂的精神正是永無止境的追求。」

陸逸軒父親來自台灣高雄，母親來自中國上海，他從美國柯蒂斯音樂學院畢業，與蕭邦國際鋼琴大賽金獎得主鄧泰山習琴，音樂細膩、層次豐富，技巧性、歌唱性與詩意俱足。

在評審團5小時激烈討論之後，第19屆蕭邦國際鋼琴大賽結果終於出爐，第2名為加拿大籍的陳禹同（Kevin Chen），第3名為中國籍的王紫桐（ZitongWang），第4名由中國籍呂天瑤與日本籍桑原志織並列，第5名由波蘭籍Piotr Alexewicz與馬來西亞籍Vincent Ong並列，第6名為美國籍的William Yang。

評審團主席歐爾森（Garrick Ohlsson）公布得獎名單之後問陸逸軒有沒有甚麼想說，陸逸軒只說了NoWords，讓現場一片安靜。梁秀玲則認為陸逸軒不是來比賽的，「這是他對自己藝術深度的追尋，透過蕭邦大賽這個平台展現出來，他讓我們回歸古典音樂最重要的一件事情，就是精神層面的感動。」

梁秀玲表示，陸逸軒10年前就拿到蕭邦大賽第4名，這10年來他已有不錯的音樂事業，卻仍堅毅參賽；第3輪還因為身體不適被大會調整到最後一個參賽，但事實證明他克服身體的苦痛，展現了藝術的極致，感動了在場甚至是所有連線樂迷，這非常令人佩服。

梁秀玲認為，陸逸軒是個彷彿活在古代、擁有老靈魂的現代人，個性淡雅沉靜，音樂不炫技，不喜歡社交媒體，跟現代社會有點格格不入，「但他的音樂讓我們反思，我們追求票房，追求自己是不是受歡迎的音樂家，卻常常忘記了古典音樂的核心，是那個深刻到感動人的藝術性。陸逸軒讓我們重新看到這一點。」

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主音樂會門票將於10月22日啟售，12月17日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出；12月18日在台北國家音樂廳「金獎得主獨奏與協奏曲之夜」下半場會有蕭邦「幻想波蘭舞曲」、「第二號鋼琴協奏曲」，由后正宇指揮長榮交響樂團演出；12月19日在國家音樂廳還有金獎得主鋼琴獨奏會。

