決賽打破「鄧泰山魔咒」 台裔美籍陸逸軒拿蕭邦鋼琴大賽首獎

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽結果於波蘭時間凌晨出爐，由27歲的美國台裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）拿下首獎。陸逸軒的父親是台灣高雄人、母親是中國上海人，10年前就曾在蕭邦鋼琴大賽拿下第4名的他，重返賽事需要強大決心，而他不僅獲得首獎，還以《第二號鋼琴協奏曲》再造傳奇。本報專訪「蹦藝術BONART」執行長、長笛演奏名家林仁斌，本屆賽事他從頭到尾參與，分享來自波蘭的第一手消息。

每5年舉辦一次的蕭邦鋼琴大賽，又被稱為「音樂界的奧運」，林仁斌指出，這場只能彈奏蕭邦的大賽之所以如此具有代表性，是因為鋼琴家幾乎要精熟古典時期到浪漫時期，才能夠詮釋好蕭邦的音樂。

本屆蕭邦鋼琴大賽評審團主席為1970年首獎得主、美國鋼琴家歐爾森（Garrick Ohlsson），17人的評審團歷經將近5小時的討論才作出決定。

事實上，陸逸軒早在10年前、17歲時，就在蕭邦鋼琴大賽就拿下第4名，隨後於2018年的里茲國際鋼琴大賽中又獲得金牌獎。林仁斌指出，年輕學生比音樂比賽，就是希望能成為職業音樂家，與經紀公司簽約、發唱片，當時的陸逸軒也確實因此到達了生涯的高點。

林仁斌表示，10年後的陸逸軒重回蕭邦鋼琴大賽，其實需要非常強大的決心，對於像他這樣已有一定地位的音樂家來說，不成功恐怕會被「笑很久」，就連經紀公司上下都反對參賽。然而，陸逸軒說服了全公司，他想藉由重回大賽，檢視自己在音樂這條路上有沒有變得更好，林仁斌笑稱，面對陸逸軒這樣的決心，「你無法拒絕他」。

●再造傳奇 近百年彈二號協奏曲奪冠第2人

蕭邦鋼琴大賽共有4輪，每一輪都有規定曲目，關鍵的決賽除了指定曲《幻想波蘭舞曲Op.61》（Polonaise-Fantaisie Op.61）以外，還要從《第一號e小調鋼琴協奏曲》（下稱《一號》）、《第二號f小調鋼琴協奏曲》（下稱《一號》）兩部鋼琴協奏曲中擇一。

林仁斌分析，《一號》規模壯大，任何人一聽都會知道是首華麗、磅礴的協奏曲；《二號》的作曲在《一號》之前，但出版較晚，樂曲小巧、音樂精緻，每一個細節都要精雕細琢，是一首呈現高雅氣質、非華麗外放的蕭邦作品。自蕭邦鋼琴大賽1927年創立以來，只有兩人以《二號》拿下首獎，一人是陸逸軒，另一人就是他的老師、加拿大籍越南裔鋼琴家鄧泰山。

林仁斌形容，鄧泰山在1980年彈奏《二號》獲得首獎後，彷彿成為「鄧泰山魔咒」，每屆賽事都有人彈《二號》，但沒有人能在他之後拿到首獎，原因之一就在於樂曲本身的限制。從陸逸軒本次的大膽選曲能看出他想用音樂打動評審，但同時也是非常艱難的決定。結果證明他造就了另一個傳奇，成為大賽近百年來第2位彈《二號》奪冠的選手。

陸逸軒將於12月中來台，一連在國家音樂廳演奏兩天，18日為「獨奏與協奏曲之夜」，與長榮交響樂團共同演出、由后正宇指揮；19日為獨奏會。

