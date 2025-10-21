2026台灣盃火箭賽啟動等你來挑戰 開放社會組參與
激發年輕學子與大眾對太空科技熱情，國家太空中心（TASA）與屏東縣政府今年舉辦第一屆台灣盃火箭競賽獲回響。屏東縣長周春米與國家太空中心主任吳宗信今宣布，2026台灣盃火箭賽正式啟動，即起到11月14日報名，這屆新增社會組參與，12月8日公布入圍名單後再繳交報名費。
國家太空中心主任吳宗信說，第一屆辦得很成功，一步一腳印很謹慎，安全為上，參賽火箭都順利發射，超乎預期。第二屆會更精進，感謝屏東縣政府支持，「讓屏東在台灣插旗成為火箭之都」。
縣長周春米說，國家火射發射場域確定落腳在滿洲鄉九棚村，謝謝太空中心，在火箭發射場域完備前開始培養人才，牡丹鄉旭海是科研火箭基地，舉辦台灣盃火箭競賽，第一屆熱鬧又精實，升空那一刻完成夢想，真的太感動了。第二屆火箭競賽開跑，邀請大家報名，等你來挑戰。
首屆台灣盃火箭競賽今年7月在牡丹鄉旭海科研火箭基地登場，有來自全台逾600名中學與大專學生參與，歷經設計、實作等完整任務流程，最終有15支隊伍前往旭海參加決賽。
今天也邀請首屆參賽的隊伍分享，第一屆參賽隊伍大專組冠軍「好討厭的感覺」及地主隊屏科實中「RBS」分享，學生們提到，過程中學會理論與實作差距，參賽經驗讓團隊明白，系統工程「不只是成功的結果，更在於不斷修正與學習的過程」。
國家太空中心表示，第二屆賽制全面升級，除延續高中職1公里組，新增大專3公里組與社會3公里組，讓更多懷抱太空夢民眾能親手設計與發射火箭，預定2026年暑假在屏東旭海科研火箭發射場決賽。
國家太空中心指出，參賽團隊需負責火箭整體設計、結構整合與任務規畫，推進系統採用由太空中心提供公版設計。隨著競賽規模擴大與技術升級，RTC將比照國際賽事規格，逐步打造成台灣太空教育的重要平台，也評估邀請國際團隊以示範組方式參與。
吳宗信說，首屆有許多社會人士表達參加意願，向他這樣年紀，「從小夢想就可以合法射比較大隻沖天炮，讓這件事可以合法合規」，因此特別開放社會組。
滿州鄉九鵬基地設置國家發射場域，吳宗信說，目前正進行環評、召開公聽會，一切依原住民族法第21條相關規定進行。
社會組若通過入圍後，繳交報名費20萬元、學生組報名費6千元。報名網址：https://w3.tasa.org.tw/sseo/2025/rocket/register.shtml
