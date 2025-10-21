國家講座主持人10人摘殊榮 台大包4席、元智成10年唯一入選私校

教育部公布第29屆「國家講座」得獎名單，10人中有4人來自國立台灣大學，國立成功大學、清華大學各2人，國立台灣師範大學1人，元智大學電機工程學系講座教授林志民，其在人工智慧、仿腦神經網路模型開發及系統應用獲得肯定，成為唯一入選的私立大學教授。

教育部公布第29屆國家講座名單，社會科學類得主為台師大教授張俊彥、清大教授許博炫；數學及自然科學類為成大教授周明奇，以及與地震觀測、大氣觀測領域台大教授吳俊傑與吳逸民；生物及醫農科學類，得主為現任台大醫院院長吳明賢與副院長高嘉宏；工程及應用科學類，得主為清大教授陳信龍、成大教授胡潛濱與元智大學教授林志民。

元智大學今天表示，林志民教授長年專注於人工智慧與電機工程領域研究，成果豐碩，發表多篇具國際影響力的論文，並主持多項跨領域整合計畫。研究兼具理論深度與實務價值，應用範圍橫跨自動控制、醫療診斷、信號處理及商業預測等領域，對學術發展與產業應用均帶來重要影響。

林志民表示，這份榮譽屬於整個研究團隊與元智大學，只是代表所有在資源有限條件下仍持續努力的私校學者們，感謝學校長期支持研究發展，也期盼能以實際行動激勵更多年輕學者勇於投入創新研究。

林志民也說，未來將持續推動人工智慧與跨領域應用研究，並期望教育部能進一步建構更為多元、開放的學術生態，鼓勵更多私校教師在科研領域中發揮所長、突破界限。

學界指出，長期以來私立大學在研究資源與學術評比上常處於弱勢，林志民當選，不僅為私校學術界注入強心針，也展現出私立高教在知識創新與研究成果上的潛力與韌性。

林教授表示，未來將持續推動人工智慧與跨領域應用研究，並期望教育部能進一步建構更為多元、開放的學術生態，鼓勵更多私校教師在科研領域中發揮所長、突破界限。

