快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

聽新聞
0:00 / 0:00

國家講座主持人10人摘殊榮 台大包4席、元智成10年唯一入選私校

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
元智大學電機工程學系講座教授林志民，其在人工智慧、仿腦神經網路模型開發及系統應用獲得肯定，成為唯一入選的私立大學教授。圖／元智大學提供
元智大學電機工程學系講座教授林志民，其在人工智慧、仿腦神經網路模型開發及系統應用獲得肯定，成為唯一入選的私立大學教授。圖／元智大學提供

教育部公布第29屆「國家講座」得獎名單，10人中有4人來自國立台灣大學，國立成功大學、清華大學各2人，國立台灣師範大學1人，元智大學電機工程學系講座教授林志民，其在人工智慧、仿腦神經網路模型開發及系統應用獲得肯定，成為唯一入選的私立大學教授。

教育部公布第29屆國家講座名單，社會科學類得主為台師大教授張俊彥、清大教授許博炫；數學及自然科學類為成大教授周明奇，以及與地震觀測、大氣觀測領域台大教授吳俊傑與吳逸民；生物及醫農科學類，得主為現任台大醫院院長吳明賢與副院長高嘉宏；工程及應用科學類，得主為清大教授陳信龍、成大教授胡潛濱與元智大學教授林志民。

元智大學今天表示，林志民教授長年專注於人工智慧與電機工程領域研究，成果豐碩，發表多篇具國際影響力的論文，並主持多項跨領域整合計畫。研究兼具理論深度與實務價值，應用範圍橫跨自動控制、醫療診斷、信號處理及商業預測等領域，對學術發展與產業應用均帶來重要影響。

林志民表示，這份榮譽屬於整個研究團隊與元智大學，只是代表所有在資源有限條件下仍持續努力的私校學者們，感謝學校長期支持研究發展，也期盼能以實際行動激勵更多年輕學者勇於投入創新研究。

林志民也說，未來將持續推動人工智慧與跨領域應用研究，並期望教育部能進一步建構更為多元、開放的學術生態，鼓勵更多私校教師在科研領域中發揮所長、突破界限。

學界指出，長期以來私立大學在研究資源與學術評比上常處於弱勢，林志民當選，不僅為私校學術界注入強心針，也展現出私立高教在知識創新與研究成果上的潛力與韌性。

林教授表示，未來將持續推動人工智慧與跨領域應用研究，並期望教育部能進一步建構更為多元、開放的學術生態，鼓勵更多私校教師在科研領域中發揮所長、突破界限。

教育部公布第29屆「國家講座」得獎名單，10人中有4人來自國立台灣大學。本報資料照片
教育部公布第29屆「國家講座」得獎名單，10人中有4人來自國立台灣大學。本報資料照片

延伸閱讀

文科碩博生數量較沒衰退 為何教授有擔憂？

青年應學網路防詐 教育部應加開素養課程

教師7天事假沒休完...先休身心調適假要付代課費 政策挨批空談

老師也恐懼請假 代理教師工會籲教育部廢除懲罰性規定

相關新聞

決賽打破「鄧泰山魔咒」 台裔美籍陸逸軒拿蕭邦鋼琴大賽首獎

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽結果於波蘭時間凌晨出爐，由27歲的美國台裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）拿下首獎。陸逸軒的父親是...

國家講座主持人10人摘殊榮 台大包4席、元智成10年唯一入選私校

教育部公布第29屆「國家講座」得獎名單，10人中有4人來自國立台灣大學，國立成功大學、清華大學各2人，國立台灣師範大學1...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

2026台灣盃火箭賽啟動等你來挑戰 開放社會組參與

激發年輕學子與大眾對太空科技熱情，國家太空中心（TASA）與屏東縣政府今年舉辦第一屆台灣盃火箭競賽獲回響。屏東縣長周春米...

台灣與華語獎學金計畫 吸引逾80國外籍生來台學習

為鼓勵優秀外國學生來台攻讀學位或研習華語，教育部辦理台灣獎學金及華語文獎學金計畫，今年共有來自超過80個國家、逾1500...

不讓弱勢生悲劇重演 文財殿持續捐助逾萬學生急難獎學金

嘉義市文財殿上午隆重舉行文財尊神聖誕千秋祝壽典禮，市長黃敏惠祝賀擔任主祭祭拜，各界來賓雲集。這座香火鼎盛廟宇，不僅是地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。