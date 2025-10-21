陸逸軒奪蕭邦鋼琴大賽首獎 父親台灣人、母親上海人

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果21日公布，華裔美籍鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）奪得首獎。27歲的陸逸軒，父親是台灣高雄人，母親則來自大陸上海。據陸媒報導，陸逸軒對音樂的熱愛遺傳自雙親，尤其是父親年輕時就愛收集古典唱片，古典樂一直是他成長過程的一部分。音樂之外，他還喜歡籃球和足球，不過怕手指受傷，通常是看NBA過過乾癮。

這項有近百年歷史的賽事每五年在蕭邦的故鄉波蘭舉行。陸逸軒曾於2015年以17歲之齡首度參賽，獲得第四名，10年後再戰獲得首獎，陸逸軒說道：「這是夢想成真的時刻！」他也感謝全世界蕭邦的熱愛者。

陸逸軒曾於2018年、2024年兩次到上海舉辦獨奏音樂會。據上海澎湃新聞當時的專訪，陸逸軒對音樂的喜愛大概遺傳自父母，雙親都是電腦工程師，都喜歡音樂，尤其是來自台灣的父親，年輕時就愛收集古典唱片。因為姐姐從小跟一位來自上海的老師學琴，四歲的陸逸軒就在一邊旁聽，漸漸對鋼琴產生了興趣。

陸逸軒自六歲起陸續接受大陸中央樂團鋼琴伴奏家、上海音樂學院校友楊鏡釧、以及其他鋼琴名師的指導，後來入學新英格蘭音樂院預備學校，畢業於美國費城知名的柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）。

對於自身華裔身分，陸逸軒說，華人鋼琴家的成長有目共睹，越來越多成功的例子讓全世界知道，華人可以和任何一個國家的音樂家媲美，「劣勢當然也有，但我會選擇忽視，盡量做到最好。對我來說，兩種語言、兩種文化是一種優勢，因為我同時擁有了東西方文化的根基。」

音樂之外，陸逸軒也喜歡籃球和足球，不過他不太會去打球，因為怕手指受傷，只能看看美國職籃NBA過乾癮，而他是「詹皇」LeBron James的球迷。

本屆國際蕭邦鋼琴大賽，第二名是加拿大華人陳禹同，第三名則是來自中國大陸的王紫桐。 第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果21日公布，華裔美籍鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）奪得首獎。（圖／取自Chopin Institute官網）

