聽新聞
0:00 / 0:00

陸逸軒奪蕭邦鋼琴大賽首獎 父親台灣人、母親上海人

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果21日公布，華裔美籍鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）奪得首獎。（圖／截自「Chopin Institute」YT）
第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果21日公布，華裔美籍鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）奪得首獎。（圖／截自「Chopin Institute」YT）

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果21日公布，華裔美籍鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）奪得首獎。27歲的陸逸軒，父親是台灣高雄人，母親則來自大陸上海。據陸媒報導，陸逸軒對音樂的熱愛遺傳自雙親，尤其是父親年輕時就愛收集古典唱片，古典樂一直是他成長過程的一部分。音樂之外，他還喜歡籃球和足球，不過怕手指受傷，通常是看NBA過過乾癮。

這項有近百年歷史的賽事每五年在蕭邦的故鄉波蘭舉行。陸逸軒曾於2015年以17歲之齡首度參賽，獲得第四名，10年後再戰獲得首獎，陸逸軒說道：「這是夢想成真的時刻！」他也感謝全世界蕭邦的熱愛者。

陸逸軒曾於2018年、2024年兩次到上海舉辦獨奏音樂會。據上海澎湃新聞當時的專訪，陸逸軒對音樂的喜愛大概遺傳自父母，雙親都是電腦工程師，都喜歡音樂，尤其是來自台灣的父親，年輕時就愛收集古典唱片。因為姐姐從小跟一位來自上海的老師學琴，四歲的陸逸軒就在一邊旁聽，漸漸對鋼琴產生了興趣。

陸逸軒自六歲起陸續接受大陸中央樂團鋼琴伴奏家、上海音樂學院校友楊鏡釧、以及其他鋼琴名師的指導，後來入學新英格蘭音樂院預備學校，畢業於美國費城知名的柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）。

對於自身華裔身分，陸逸軒說，華人鋼琴家的成長有目共睹，越來越多成功的例子讓全世界知道，華人可以和任何一個國家的音樂家媲美，「劣勢當然也有，但我會選擇忽視，盡量做到最好。對我來說，兩種語言、兩種文化是一種優勢，因為我同時擁有了東西方文化的根基。」

音樂之外，陸逸軒也喜歡籃球和足球，不過他不太會去打球，因為怕手指受傷，只能看看美國職籃NBA過乾癮，而他是「詹皇」LeBron James的球迷。

本屆國際蕭邦鋼琴大賽，第二名是加拿大華人陳禹同，第三名則是來自中國大陸的王紫桐。

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果21日公布，華裔美籍鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）奪得首獎。（圖／取自Chopin Institute官網）
第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果21日公布，華裔美籍鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）奪得首獎。（圖／取自Chopin Institute官網）

音樂會 鋼琴 上海

延伸閱讀

蕭邦鋼琴大賽：亞裔參賽者壟斷的音樂鬥琴盛會

台日友好！葳格攜手大分三神俱樂部簽合作意向書 培育足球人才

假試穿真偷竊…上海姊妹開網店賣衣 「半買半偷」進貨手法盜270件名牌服飾

桂冠指揮殷巴爾率TSO亞洲交響樂巡演席捲日本 即赴韓國富川統營

相關新聞

冷眼集／理科師資荒 非門檻太高 是沒人想當

近年國內教師荒問題愈演愈烈，教育部為此規畫放寬專技教師、教支人員的聘用規定，好藉由放寬教師聘用門檻，以吸引更多人投入教職...

理科缺教師 專家：加薪才能根本解決問題

教育部接連提出修法，欲解自然、科技領域教師荒，但無論是專技老師還是教學支援人員，教團認為對人才都缺乏吸引力。全教總高中職...

身心調適假 公幼教保員盼納入

公教人員身心調適假本月上路，每年可享有三天身心調適假，得併入事假，且不需提供證明，主管亦不得拒絕。不過全國幼教產業工會表...

台裔陸逸軒 蕭邦鋼琴大賽首獎

第十九屆國際蕭邦鋼琴大賽結果於波蘭時間廿一日凌晨出爐，由廿七歲的美國台裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）拿下首獎。陸逸軒的...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

華裔鋼琴家陸逸軒獲蕭邦大賽首獎 梁秀玲：彰顯「老派精神」

蕭邦鋼琴大賽結果今天揭曉，由27歲美國華裔鋼琴家陸逸軒（Eric Lu）獲得首獎，負責主辦年底蕭邦金獎大賽得主訪台音樂會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。