台灣與華語獎學金計畫 吸引逾80國外籍生來台學習

為鼓勵優秀外國學生來台攻讀學位或研習華語，教育部辦理台灣獎學金及華語文獎學金計畫，今年共有來自超過80個國家、逾1500名優秀學生受領獎學金來台學習。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵外國人士來台攻讀學位或學習華語文，教育部設置「台灣獎學金」及「華語文獎學金」，至今已21年，每年獎助優秀外國學生來台攻讀學位或研習華語文，期盼學生在台灣學習時，更了解與認識台灣的教育學術環境，成為與各國間的重要橋梁。

教育部政務次長劉國偉表示，希望受領獎學金的外國新生，除了在學業上努力，也能把握機會認識台灣多元文化，品嚐各地美食，與熱情好客的台灣人成為朋友；近年來許多獲獎學生在各領域表現卓越，並選擇畢業後留在台灣開展職涯，他期許受獎生能在台灣找到歸屬感。

受領教育部台灣獎學金的柬埔寨籍碩士生蘇妮卡（Hourng Sopheakanika），現就讀長庚大學商管專業學院，她鼓勵新生保持開放態度並勇敢嘗試，在台灣遇到的每個挑戰，都是通往成長的新橋梁。

受領外交部台灣獎學金的瓜地馬拉籍博士生梁英（Francisco Javier León Aguilar），現就讀台北科技大學管理學院管理博士班。他提到，在課堂上真實感受到學習不只是累積知識，更是培養自我思考與領導能力的過程，當初因獎學金而決定在台灣求學，已成為他人生中最美好的「意外選擇」。

教育部指出，希望這些優秀受獎生學成畢業後，能運用雙語或多語能力優勢，以及對母國與台灣文化的熟稔，繼續留台就業，促進國際優秀人才的交流循環，成為「留學台灣」的最佳代言人。

