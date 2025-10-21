快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

不讓弱勢生悲劇重演 文財殿持續捐助逾萬學生急難獎學金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文財殿上午隆重舉行文財尊神聖誕千秋祝壽典禮，市長黃敏惠祝賀擔任主祭祭拜，各界來賓雲集。記者魯永明／攝影
嘉義市文財殿上午隆重舉行文財尊神聖誕千秋祝壽典禮，市長黃敏惠祝賀擔任主祭祭拜，各界來賓雲集。記者魯永明／攝影

嘉義市文財殿上午隆重舉行文財尊神聖誕千秋祝壽典禮，市長黃敏惠祝賀擔任主祭祭拜，各界來賓雲集。這座香火鼎盛廟宇，不僅是地方信仰中心，透過「文通慈善會」展現大愛精神令人感佩。慈善會累計總捐助金額已突破億元，回應社會關懷，強調將持續推動助學計畫，不讓弱勢學子因經濟壓力走上絕路。

文財殿急難救助不落人後，花蓮賑災社會關懷行動，急難展現力量。文財殿與文通慈善會深入災區發放慰問金。這筆救助金以每戶6600元發放，總計2390戶，總金額高達1578萬元，體現宗教團體的快速反應與人道精神。

文財殿主委吳憲育表示，雖然這次救災幾乎將長期累積的急難救助金全數捐出，但印證「有捨就有得」的道理。令人感動的是，近日陸續有慈善人士響應捐輸，有人單筆就捐助百萬元，讓慈善會得以迅速補足急難救助能量，持續服務社會。

文財殿長期推動教育扶助，在當前社會氛圍下顯得意義重大。主委吳憲育有感於近期朝陽科大弱勢生因繳不出休學費輕生悲劇，沉重地分享，過去文財殿資助大學生中，也有1位曾面臨相似困境，甚至試圖輕生3次。文財殿隨即伸出援手，一路支持他完成大學學業。「我們不能讓朝陽科大跟弱勢生的憾事再演，」吳憲育堅定地說，「學子不能放棄，堅強才有力量。」

文財殿教育捐助連續推動22年。今年度共嘉惠17所學校、463位學生，發放金額251萬餘元。計畫啟動至今，文財殿累計捐助1萬2,884名學生，總金額高達7081萬餘元，幫助弱勢學生安心求學，無後顧之憂。文財殿也致力文化教育推廣，99年起舉辦「財神盃」嘉縣市國中小音樂及民俗技藝競賽，並捐助嘉女舞蹈班等，發揚文財神慈悲的精神。

市長黃敏惠特別感謝文財殿將愛心跨縣市延伸，從嘉義、雲林、南投，甚至到花蓮賑災。她表示，嘉義市在經歷丹娜絲颱風重創時也獲得各縣市援助，文財殿的愛心讓她深刻感受到「人在神在，嘉義都在」，鼓勵所有學子和市民都要互助合作、永不放棄。

安心專線：1925 張老師專線：1980 生命線專線：1995

嘉義市文財殿上午隆重舉行文財尊神聖誕千秋祝壽典禮，市長黃敏惠祝賀擔任主祭祭拜，各界來賓雲集。記者魯永明／攝影
嘉義市文財殿上午隆重舉行文財尊神聖誕千秋祝壽典禮，市長黃敏惠祝賀擔任主祭祭拜，各界來賓雲集。記者魯永明／攝影
文財殿主委吳憲育有感於近期朝陽科大弱勢生因繳不出休學費輕生悲劇，沉重地分享，過去文財殿資助大學生中，也有1位曾面臨相似困境，甚至試圖輕生3次。文財殿隨即伸出援手，一路支持他完成大學學業。記者魯永明／攝影
文財殿主委吳憲育有感於近期朝陽科大弱勢生因繳不出休學費輕生悲劇，沉重地分享，過去文財殿資助大學生中，也有1位曾面臨相似困境，甚至試圖輕生3次。文財殿隨即伸出援手，一路支持他完成大學學業。記者魯永明／攝影

嘉義 丹娜絲颱風 愛心

延伸閱讀

20+1間特色店家 「嘉義美白圖鑑」感受興中街留白的美

嘉義市光織影舞圓滿落幕 16天吸引105.8萬人次創新高

鄭麗文勝出 黃敏惠：盼新主席扮好「桶箍」帶黨向前世代「皆」棒

嘉市表揚績優志工 黃敏惠讚「沒披風的超人」邀加入城市博覽會

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

考生長戴降噪耳機引耳鳴 釀聽力退化危機

28歲「阿信」準備國考，為不被干擾，從早到晚戴著降噪耳機，最近出現耳悶、耳鳴，睡覺時耳中不斷有嗡嗡聲，就醫發現因降噪耳機...

台日友好！葳格攜手大分三神俱樂部簽合作意向書 培育足球人才

葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部日前簽署合作意向書，攜手培育足球人才。這也是J聯盟於1991年設立至今，第一支與海外...

明星養老院2.0 11月高雄登台

舞台劇「明星養老院」2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，這齣戲卡司堅強，勾勒共居在養老院裡的大明星們面對...

共伴效應雙北豪雨量驚人！ 北市7所學校明停班課或採遠距教學

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，雙北降雨量驚人，氣象署也針對台北市北投、士林區發布陸上強風特報黃色燈號。目前雙北...

青年應學網路防詐 教育部應加開素養課程

「從小沒有人教我們怎麼分辨假訊息，盼教育部將相關課程納入必修、培養師資！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。