不讓弱勢生悲劇重演 文財殿持續捐助逾萬學生急難獎學金

嘉義市文財殿上午隆重舉行文財尊神聖誕千秋祝壽典禮，市長黃敏惠祝賀擔任主祭祭拜，各界來賓雲集。這座香火鼎盛廟宇，不僅是地方信仰中心，透過「文通慈善會」展現大愛精神令人感佩。慈善會累計總捐助金額已突破億元，回應社會關懷，強調將持續推動助學計畫，不讓弱勢學子因經濟壓力走上絕路。

文財殿急難救助不落人後，花蓮賑災社會關懷行動，急難展現力量。文財殿與文通慈善會深入災區發放慰問金。這筆救助金以每戶6600元發放，總計2390戶，總金額高達1578萬元，體現宗教團體的快速反應與人道精神。

文財殿主委吳憲育表示，雖然這次救災幾乎將長期累積的急難救助金全數捐出，但印證「有捨就有得」的道理。令人感動的是，近日陸續有慈善人士響應捐輸，有人單筆就捐助百萬元，讓慈善會得以迅速補足急難救助能量，持續服務社會。

文財殿長期推動教育扶助，在當前社會氛圍下顯得意義重大。主委吳憲育有感於近期朝陽科大弱勢生因繳不出休學費輕生悲劇，沉重地分享，過去文財殿資助大學生中，也有1位曾面臨相似困境，甚至試圖輕生3次。文財殿隨即伸出援手，一路支持他完成大學學業。「我們不能讓朝陽科大跟弱勢生的憾事再演，」吳憲育堅定地說，「學子不能放棄，堅強才有力量。」

文財殿教育捐助連續推動22年。今年度共嘉惠17所學校、463位學生，發放金額251萬餘元。計畫啟動至今，文財殿累計捐助1萬2,884名學生，總金額高達7081萬餘元，幫助弱勢學生安心求學，無後顧之憂。文財殿也致力文化教育推廣，99年起舉辦「財神盃」嘉縣市國中小音樂及民俗技藝競賽，並捐助嘉女舞蹈班等，發揚文財神慈悲的精神。

市長黃敏惠特別感謝文財殿將愛心跨縣市延伸，從嘉義、雲林、南投，甚至到花蓮賑災。她表示，嘉義市在經歷丹娜絲颱風重創時也獲得各縣市援助，文財殿的愛心讓她深刻感受到「人在神在，嘉義都在」，鼓勵所有學子和市民都要互助合作、永不放棄。

安心專線：1925 張老師專線：1980 生命線專線：1995 嘉義市文財殿上午隆重舉行文財尊神聖誕千秋祝壽典禮，市長黃敏惠祝賀擔任主祭祭拜，各界來賓雲集。記者魯永明／攝影 文財殿主委吳憲育有感於近期朝陽科大弱勢生因繳不出休學費輕生悲劇，沉重地分享，過去文財殿資助大學生中，也有1位曾面臨相似困境，甚至試圖輕生3次。文財殿隨即伸出援手，一路支持他完成大學學業。記者魯永明／攝影

商品推薦