考生長戴降噪耳機引耳鳴 釀聽力退化危機

28歲「阿信」準備國考，為不被干擾，從早到晚戴著降噪耳機，最近出現耳悶、耳鳴，睡覺時耳中不斷有嗡嗡聲，就醫發現因降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應，再下去恐造成聽力退化。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，耳鼻喉科主治醫師田輝勣指出，無線耳機是許多上班族、學生必備物品，從通勤、工作到睡前放鬆，不少人習慣一戴就是好幾個小時，新一代耳機主打「主動式降噪（ANC）」功能，只要輕輕一按，周圍世界彷彿瞬間靜止，不會聽到任何噪音。

他表示，降噪耳機會偵測環境噪音並製造「反向聲波」來抵銷，雖可製造「真空式安靜」，耳朵內部其實一直在接受「抵銷後的訊號」，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。

長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會啟動「放大機制」，把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，這種補償作用短期內不一定感覺得到，當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應，許多人拿下耳機後會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。

田輝勣提醒，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於高風險族群例如超長使用時間、對聲音敏感或容易頭暈、已有耳疾（如中耳炎、梅尼爾氏症、聽力損傷）者，容易讓症狀惡化。

田輝勣指出，治療方式包括藥物調整血流或減壓，若是神經過度敏感，會搭配聽力復健與聲音治療，透過環境音重新訓練大腦，若伴隨焦慮或睡眠問題，甚至需要心理或行為治療介入，早期治療往往恢復快、效果好，但拖延過久，聽力細胞一旦受損就無法再生。

他呼籲，單次使用耳機60分鐘就休息10到15分鐘，讓耳朵重新接觸自然環境聲，也可選擇「通透模式」而非全降噪，保留部分環境音讓耳朵不至於完全隔絕，另外音量維持在最大音量的60%以下，避免在極度安靜下聽大聲音樂。

