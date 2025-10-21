考生長戴降噪耳機引耳鳴 釀聽力退化危機
28歲「阿信」準備國考，為不被干擾，從早到晚戴著降噪耳機，最近出現耳悶、耳鳴，睡覺時耳中不斷有嗡嗡聲，就醫發現因降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應，再下去恐造成聽力退化。
亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，耳鼻喉科主治醫師田輝勣指出，無線耳機是許多上班族、學生必備物品，從通勤、工作到睡前放鬆，不少人習慣一戴就是好幾個小時，新一代耳機主打「主動式降噪（ANC）」功能，只要輕輕一按，周圍世界彷彿瞬間靜止，不會聽到任何噪音。
他表示，降噪耳機會偵測環境噪音並製造「反向聲波」來抵銷，雖可製造「真空式安靜」，耳朵內部其實一直在接受「抵銷後的訊號」，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。
長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會啟動「放大機制」，把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，這種補償作用短期內不一定感覺得到，當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應，許多人拿下耳機後會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。
田輝勣提醒，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於高風險族群例如超長使用時間、對聲音敏感或容易頭暈、已有耳疾（如中耳炎、梅尼爾氏症、聽力損傷）者，容易讓症狀惡化。
田輝勣指出，治療方式包括藥物調整血流或減壓，若是神經過度敏感，會搭配聽力復健與聲音治療，透過環境音重新訓練大腦，若伴隨焦慮或睡眠問題，甚至需要心理或行為治療介入，早期治療往往恢復快、效果好，但拖延過久，聽力細胞一旦受損就無法再生。
他呼籲，單次使用耳機60分鐘就休息10到15分鐘，讓耳朵重新接觸自然環境聲，也可選擇「通透模式」而非全降噪，保留部分環境音讓耳朵不至於完全隔絕，另外音量維持在最大音量的60%以下，避免在極度安靜下聽大聲音樂。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言