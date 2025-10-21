快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

台日友好！葳格攜手大分三神俱樂部簽合作意向書 培育足球人才

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部日前簽署合作意向書，未來將共同培育足球人才。圖／葳格國際學校提供
台中葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部日前簽署合作意向書，未來將共同培育足球人才。圖／葳格國際學校提供

葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部日前簽署合作意向書，攜手培育足球人才。這也是J聯盟於1991年設立至今，第一支與海外教育機構合作設立專業足球培育的職業球隊。

雙方合作意向書簽約儀式於日本舉行，未來大分三神足球俱樂部將為葳格學生，從幼兒園至高中階段，不定期派遣專業教練課程指導與線上輔導。雙方也將推動學生互訪、學習與競賽的方式，實現體育與教育的跨國連結。

日本大分三神足球俱樂部代表理事社長小澤正風表示，此次合作對俱樂部而言，是一項極具意義的國際挑戰。將把大分三神訓練青年足球的模式帶來台中，透過足球開啟多元友好的互動，也期望未來誕生更多活躍在世界舞台的足球選手。

葳格國際學校執行董事吳菀庭說，日本在亞洲足球競技領域可謂佼佼者，大分三神足球俱樂部在足球教育與青少年培育方面具備豐富的經驗與實績。這次合作不僅讓葳格學生能直接接觸日本職業足球俱樂部的青年訓練系統，亦能通過足球培養團隊精神、國際視野，以及健全的自我成長。

此外，台中市與日本大分縣締結友好城市至今邁入8年，兩地在觀光、自行車與溫泉等領域互動頻繁，此次合作延續台日友好情誼，也進一步深化國際教育交流。

足球 日本 職業

延伸閱讀

足球／新竹草根女子足球節隆重展開 台中藍鯨跨境共襄盛舉

足球／足協啟動檢討！理事長王麟祥11月8日將提出辭呈

足球／足協「欺負台灣人」 李洋說重話：非常重的警訊

【重磅快評】從日本男足首度擊敗巴西看中華男足被泰國血洗

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

明星養老院2.0 11月高雄登台

舞台劇「明星養老院」2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，這齣戲卡司堅強，勾勒共居在養老院裡的大明星們面對...

共伴效應雙北豪雨量驚人！ 北市7所學校明停班課或採遠距教學

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，雙北降雨量驚人，氣象署也針對台北市北投、士林區發布陸上強風特報黃色燈號。目前雙北...

青年應學網路防詐 教育部應加開素養課程

「從小沒有人教我們怎麼分辨假訊息，盼教育部將相關課程納入必修、培養師資！」

國家審查報告稱建教生機構4年未遭裁罰 台少盟：2年就有6件

第4次兩公約國家報告審查在即，行政院報告中關於「建教生權益保障」的內容，雖稱2020年至2024年並無建教合作機構及學校...

同意校園禁抖音？ NCC主委被提名人：教育部有防制機制

政府擬在中小學WiFi遮蔽限制使用中國大陸社群影音平台「抖音」，引發討論，國民黨立委葛如鈞今天詢問NCC主委被提名人蔣榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。