台日友好！葳格攜手大分三神俱樂部簽合作意向書 培育足球人才
葳格國際學校與日本大分三神足球俱樂部日前簽署合作意向書，攜手培育足球人才。這也是J聯盟於1991年設立至今，第一支與海外教育機構合作設立專業足球培育的職業球隊。
雙方合作意向書簽約儀式於日本舉行，未來大分三神足球俱樂部將為葳格學生，從幼兒園至高中階段，不定期派遣專業教練課程指導與線上輔導。雙方也將推動學生互訪、學習與競賽的方式，實現體育與教育的跨國連結。
日本大分三神足球俱樂部代表理事社長小澤正風表示，此次合作對俱樂部而言，是一項極具意義的國際挑戰。將把大分三神訓練青年足球的模式帶來台中，透過足球開啟多元友好的互動，也期望未來誕生更多活躍在世界舞台的足球選手。
葳格國際學校執行董事吳菀庭說，日本在亞洲足球競技領域可謂佼佼者，大分三神足球俱樂部在足球教育與青少年培育方面具備豐富的經驗與實績。這次合作不僅讓葳格學生能直接接觸日本職業足球俱樂部的青年訓練系統，亦能通過足球培養團隊精神、國際視野，以及健全的自我成長。
此外，台中市與日本大分縣締結友好城市至今邁入8年，兩地在觀光、自行車與溫泉等領域互動頻繁，此次合作延續台日友好情誼，也進一步深化國際教育交流。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言