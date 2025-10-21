明星養老院2.0 11月高雄登台

舞台劇「明星養老院」2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，這齣戲卡司堅強，勾勒共居在養老院裡的大明星們面對世代交替的演藝環境，如何找回生命亮點？另這群大明星在網紅娘娘的協助下放下私人恩怨學新招，又能否攜手共度難關？劇情精彩可期。

「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，網羅方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、黃浩詠、羅美玲等明星演出，將電視綜藝圈流行的大型歌舞、逗趣對話都融入劇情，讓王不見王的玉女掌門人黃嘉千與動感歌姬郎祖筠必須日日相見，在尷尬中找出溝通空間。

這齣劇特別安排大明星們演出久沒機會演唱的歌曲，讓許多觀眾深深感動，除了劇情溫暖、也讓觀眾瞬間隨著音樂想到過去與同學、朋友、家人的美好回憶。

楊烈在這齣舞台劇中飾演歌王，直呼過癮，因為舞台劇現場觀眾能即時回饋，讓他投入的感情加倍，唱到自己頭頂都覺得發麻，感動全場。

監製王偉忠幽默地說，年齡不是問題，看過「明星養老院」就會發現，每個人都是自己心中的大明星。

「明星養老院」2.0即將在11月初登場，歡迎觀眾揪朋友、帶家人，一同享受這齣好戲帶來的深思與感動。購票請洽udn售票網。

