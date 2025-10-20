快訊

大雨不斷！新北8校啟動預防性停課 教育局：學生安全為第一優先

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市教育局啟動防災應變機制，針對降雨較劇烈地區，已有5所國小、3所國中啟動預防性停課、停課後班及晚自習等措施。圖／新北市教育局提供
新北市教育局啟動防災應變機制，針對降雨較劇烈地區，已有5所國小、3所國中啟動預防性停課、停課後班及晚自習等措施。圖／新北市教育局提供

受東北季風與風神颱風外圍環流影響，新北市今雨勢不斷，局部地區出現豪大雨情形。教育局啟動防災應變機制，針對降雨較劇烈地區，已有5所國小、3所國中啟動預防性停課、停課後班及晚自習等措施，確保學童上下學安全。

新北市教育局表示，今日截至傍晚，平溪、萬里、雙溪、瑞芳、烏來等山區校園陸續因天候與交通評估，啟動不同層級的彈性應變。其中平溪國小受基隆河水位高漲與汐平公路落石影響，全校於下午4時統一放學，課後班與夜光照顧服務暫停一次；平溪國中也同步停止晚間社團課程。

萬里區大坪國小因應午後雨勢轉強，校方主動取消16至18時課後輔導課程，並聯繫家長提前接回學生；大鵬國小則全面取消課後輔導與社團，學生於16時後陸續返家。雙溪區柑林國小所在周邊發布黃色土石流警戒，儘管通學路線確認安全，校方仍審慎處理，提前18時由校車統一送回學生。

在瑞芳地區，瑞芳國中宣布晚自習、英語活化課程與進修部今日全數停課；石門實中亦同步宣布今明兩日取消晚自習。至於烏來區的信賢種籽親子實驗小學，因山區持續風雨、道路坍方風險高，經研判後已決定明日全面停課。

教育局指出，目前已透過校安通報系統與各區災害應變中心保持密切聯繫，並要求各校落實門窗檢查、校園排水清淤等基本安全措施。針對課後輔導、社團與進修部等課程，也將視天候變化滾動調整，將「學生安全」擺在第一優先。

教育局也提醒家長，豪雨期間應密切關注學校公告，避免學童於降雨尖峰時段外出，降低通行與環境風險。

