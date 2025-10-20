共伴效應雙北豪雨量驚人！ 北市7所學校明停班課或採遠距教學

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，雙北降雨量驚人，氣象署也針對台北市北投、士林區發布陸上強風特報黃色燈號。目前雙北雖尚未宣布是否停班課，但陽明山地區包含文化大學在內，已有7所學校宣布明天停班課或改採線上教學。

東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，豪雨狂炸北台灣，根據中央氣象署下午4時最新資料，今晚8時到明晚8時24小時雨量預測，北市山區預估達250-450毫米，已達停班停課標準，文化大學今天下午3時起也停班課，明天改成遠距教學。

而位於陽明山國小、平等國小、湖田國小、溪山國小明天停班停課，格致國中、華岡藝校則改採遠距上班上課，若北市宣布停班課，則不實施線上課程。

商品推薦